Οι «Δανοί Πατριώτες» ποδοπάτησαν και έβαλαν φωτιά στο κοράνι – βίντεο

Δύο διαδηλωτές έκαψαν σήμερα αντίτυπο του Κορανίου, του ιερού βιβλίου του ισλάμ, μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, δημιουργώντας τον κίνδυνο για περαιτέρω επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο διαδηλωτές ήταν από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Δανοί Πατριώτες» που πραγματοποίησε αντίστοιχη διαδήλωση και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταδίδοντας απευθείας μέσω Facebook το περιστατικό αυτό.

🇩🇰🇮🇶 #BREAKING: #Protesters burned the Holy #Quran and Iraqi flag in front of the Iraqi Embassy in #Copenhagen, #Denmark#BreakingNews #Iraq #quranburning pic.twitter.com/XyHEbZfL4U

— Attentive Media (@AttentiveCEE) July 24, 2023