Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης

Το σημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασης περιλαμβάνει τις εξής αθλητικές μεταδόσεις:

ΕΡΤ 3

20.45 Νόβι Μπέογκραντ-Ολυμπιακός -Ζ- (Τσάμπιονς Λιγκ πόλο)

ΕΡΤ SPORTS

19.30 ΑΕΚ-Διομήδης -Ζ- (Α1 χάντμπολ)

COSMOTE SPORT 4

19.30 Νίμπουρκ-ΠΑΟΚ -Ζ- (Τσάμπιονς Λιγκ μπάσκετ)

02.30 Φιλαδέλφεια-Μιλγουόκι -Ζ- (ΝΒΑ)

COSMOTE SPORT 6

15.00 Τουρνουά Next Gen ATP Finals -Ζ- (τένις)

17.00 Τουρνουά Next Gen ATP Finals -Ζ- (τένις)

20.30 Τουρνουά Next Gen ATP Finals -Ζ- (τένις)

22.30 Τουρνουά Next Gen ATP Finals -Ζ- (τένις)

NOVASPORTS PRIME

21.00 Βενέτσια-Μπουντούτσνοστ -Ζ- (Eurocup)

NOVASPORTS 4

21.00 Μετροπολιτάν-Τρέντο -Ζ- (Eurocup)