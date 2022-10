Οι Αρ. Μπασδάνης και Ν. Αγγελέτος εκπροσώπησαν το Επιμελητήριο Μαγνησίας στις Βρυξέλλες

Για το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι από 35 Επιμελητήρια της χώρας, που έλαβαν μέρος την περασμένη εβδομάδα στις εργασίες του συνεδρίου και της επιμελητηριακής αποστολής στις Βρυξέλλες.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Αριστοτέλης Μπασδάνης και ο Οικονομικός Επόπτης Νίκος Αγγελέτος που ενημερώθηκαν για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, τους πόρους της Ε.Ε. και τα ενεργειακά ζητήματα. Στο συνέδριο συμμετείχαν ακόμη ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές, όπως ο Ελληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, οι ευρωβουλευτές κ.κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ, Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Την πρώτη βραδιά και το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν της επιμελητηριακής κοινότητας τίμησαν με την παρουσία τους ο Έλληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ε.Ε., κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρέσβης της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ενώ από πλευράς των προσκληθέντων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων οι κκ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Ελίζα Βόζεμπεργκ. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Έλληνας επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, μίλησε για την μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται για τη χώρα μας, καθώς μετά από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις θα έχει να διαχειριστεί πόρους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κ. Σχοινάς δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια, τονίζοντας στους εκπροσώπους των επιμελητηρίων πως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο αποδεικνύεται πως η Ελλάδα δεν είναι μόνη της.

Στο συνέδριο που συντόνισε ο υπεύθυνος εξωστρέφειας και διεθνών σχέσεων της ΚΕΕΕ – πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Στέφανος Γεωργιάδης, απηύθυναν χαιρετισμό η κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ευρωβουλευτής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και ο πρέσβης κ. Ιωάννης Βράιλας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Μεταξύ των θεματικών οι οποίες συζητήθηκαν ήταν: «Ευκαιρίες και δυνατότητες που προέρχονται από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ε.Ε. – ενεργειακά ζητήματα», «Η πράσινη μετάβαση: χρηματοδοτικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στην περίοδο 2021-27», «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα», «Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος του συνεδρίου, ο κ. Κωνσταντίνος Νιάφας, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Τμήμα Κύπρου και Ελλάδας ανέλυσε το «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα», ενώ ο κ. Αθανάσιος Σοφός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Τμήμα Κύπρου και Ελλάδας το «Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών ο κ. Δημήτριος Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα United Nations Regional Information Centre – UNRIC έκανε ενημέρωση με θέμα: «Ηνωμένα Έθνη και Επιχειρηματικός Κόσμος – Doing Business with the UN».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στο δεύτερο μέρος που ακολούθησε σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Ιορδάνης Τσώτσος, Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ και συντονιστής της Επιτροπής Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ανέπτυξε το θέμα: «Ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Ο κ. Χαράλαμπος Κρεμμύδας, χειριστής Θεμάτων Συμβουλίου ECOFIN, Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. έκανε μία «Παρουσίαση σχετική με εν εξελίξει νομοθετική πρωτοβουλία περί REPowerEU» και η Δρ. Μαρκέλλα Σταμάτη, σύμβουλος Χάραξης Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ε.Ε. αναφέρθηκε στην «Ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Στη συνάντηση και στο δείπνο εργασίας με το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελλών ARGO και τον πρόεδρο του, κ. Σπύρο Παππά, αναπτύχθηκε το θέμα: «Μια ολιστική́ ματιά́ στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – Το τίμημα της νομιμότητας ή η νέα κουλτούρα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας». Στην ίδια συνάντηση ο κ. Παναγιώτης Παπαναστασίου, σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, απηύθυνε ομιλία με θέμα: «Επιχειρηματικότητα στην εποχή́ της αβεβαιότητας. Μπορούν οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη να αποτελέσουν ευκαιρία ελληνικής επιχειρηματικής ανάπτυξης; Αλυσίδες αξίας και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».