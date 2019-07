Οι 24 νέοι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Ονόματα, εκπλήξεις

Κλείνει μέσα σε μόλις 24 ώρες ο κύκλος της τοποθέτησης των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στα υπουργεία.

Μετά τα 28 στελέχη που ανακοινώθηκαν χθες, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα 24 νέους Γενικούς Γραμματείς οι οποίοι θα αναλάβουν και αυτοί άμεσα τα καθήκοντά τους, προκειμένου, από κοινού με τους νέους Υπουργούς και Υφυπουργούς, να κάνουν πράξη το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

Με τη σημερινή ανακοίνωση 52 Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς στελεχώνουν πλέον το σύνολο των υπουργείων και απομένει μόνο ο ορισμός των Γραμματέων που θα στελεχώσουν την Προεδρία της κυβέρνησης. Γεγονός που δεν έχει προηγούμενο, καθώς στο παρελθόν χρειάζονταν ακόμη και μήνες για να στελεχωθούν οι τόσο κρίσιμες αυτές θέσεις του κρατικού μηχανισμού.

Και το δεύτερο κύμα των 24 Γραμματέων είναι στελέχη που κάνουν πράξη την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας. ΄Άλλοι έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς στη δημόσια διοίκηση ή στην αυτοδιοίκηση, κάποιοι παραμένουν στις θέσεις τους επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοκρατία δεν έχει κομματικά κριτήρια, ενώ πολλοί εξ αυτών προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνδράμουν με τις γνώσεις τους στην ταχύτατη υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικότερο κράτος.

Τα βιογραφικά των 24 νέων Γενικών Γραμματέων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΞ (Πρέσβης Α’): Θεμιστοκλής Δεμίρης

Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, εργαζόμενος ταυτόχρονα, αρχικά σε Δικηγορικό Γραφείο και εν συνεχεία σε ιδιωτικές εταιρείες ένδυσης. Από το 1978 έως το 1981 εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συγκεκριμένα ως εξωτερικός συνεργάτης στα “Πολιτικά Θέματα”, ως Διευθυντής Σύνταξης στα περιοδικά “Computer Age”, ”Αγροτική Περιουσία”,”Plant” και “Equip”. Το 1981 εισέρχεται στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠΕΞ και το 1982 ορκίζεται Διπλωματικός Ακόλουθος. Από το 1982 έως το 1984 εργάστηκε στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Το 1985 τοποθετείται στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Το 1989 μετατίθεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO. Το 1992 επιστρέφει στην Κεντρική Υπηρεσία και αναλαμβάνει Διευθυντής Κυπριακού στην Διεύθυνση Τουρκίας-Κύπρου. Από το 1996 έως το 2001 υπηρετεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ ως Εκπρόσωπος της χώρας στην Ομάδα Δυτικών Βαλκανίων και επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων. Το 2006 επανέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διευθυντής στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων. Το 2007 προάγεται σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β και το 2008 επιστρέφει στις Βρυξέλλες ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και Πρέσβης-Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ. Το 2013 τοποθετείται Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία και τον Άγιο Μαρίνο και Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO) και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα την Ρώμη. Το 2014 προάγεται σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ και τον Μάϊο του 2017 επιστρέφει στην Αθήνα ως Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και συνταξιοδοτείται την 1.1.2018. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Γρηγόρης Δημητριάδης

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης διατελούσε μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ολλανδικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αγροτική ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες. Προηγουμένως ήταν Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας παραγωγής προϊόντων για την προστασία ηλεκτρονικών συστημάτων με έδρα τη Σλοβενία, μέλος ελληνικού πολυεθνικού ομίλου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και νωρίτερα Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την εξωστρέφεια, παραμένοντας σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τεσσάρων διαφορετικών υπουργών, και θέτοντας τις βάσεις για την ενοποίηση των δομών εξωστρέφειας. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συντονιστής think-tank και εργάστηκε στο Λονδίνο για μία πολυεθνική τηλεπικοινωνιών, όπως και για μία εταιρεία προώθησης ως υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακών, στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University).

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού: Γιάννης Χρυσουλάκης

Ο Γιάννης Χρυσουλάκης, είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, και είναι Ομότιμος Καθηγητής. Έχει διδάξει σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος. Έχει διοικήσει Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα καθώς και μεγάλες Ευρωπαικές Κοινοπραξίες παραγωγής νέων τεχνολογιών ενώ έχει σημαντικό Διεθνές Διοικητικό και Επιστημονικό έργο.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εθνικών Κέντρων Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Συμβουλίων, Επιτροπών και Συνεδρίων εκτός Ελλάδος. Εχει πλούσιο συγγραφικό έργο.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων: Κωστής Αλεξανδρής

Γεννήθηκε το 1976, έχει Πτυχίο Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα επί του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικών, από το Παν/μιο Uninettuno τηςΡώμης, ενώ το 2002 εισήχθη στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ και από το 2016 Διπλωματικός Σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως διπλωμάτης έχει υπηρετήσει: το 2015-2016, ως Δ/ντής ΥΔΑΣ-1 Δ/νσης Επείγουσας Ανθρωπιστικής και Επισιτιστικής Βοήθειας του ΥΠΕΞ. Το διάστημα 2014-2015, με απόσπαση στην Πρεσβεία της Αγκύρας (ενασχόληση με πολιτικές υποθέσεις, εσωτερικές εξελίξεις και διεθνείς σχέσεις Τουρκίας). Την περίοδο 2010-2014, με τοποθέτηση στην Πρεσβεία Τελ Αβίβ (προξενικές και πολιτικές υποθέσεις, διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, Μεσανατολικό και λοιπά περιφερειακά ζητήματα). Το διάστημα 2006-2010, με τοποθέτηση στην Πρεσβεία Ουάσιγκτων (προξενικές και πολιτικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων ενασχόληση με την επιτυχή ένταξη της Ελλάδος στο VisaWaiverProgram, αρμόδιος για σχέσεις με αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις, ενασχόληση με σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και σχέσεις ΗΠΑ-χωρών Μέσης Ανατολής). Την περίοδο 2004-2006, με τοποθέτηση στο Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, ΥΠΕΞ. Το διάστημα 2002-2004 , με τοποθέτηση στη Δ/νση Εθιμοτυπίας, ΥΠΕΞ (σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων λόγω της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το α΄ εξάμηνο 2003, αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων 2004). Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Χρυσό Σταυρό Τάγματος Μακαρίου Γ΄ (Κυπριακή Δημοκρατία) και Χρυσό Σταυρό Τάγματος Αξίας (Βασίλειο Νορβηγίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης: Αποστόλης Δημητρόπουλος

Ο Αποστόλης Δημητρόπουλος έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με υποτροφία συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Education-University of London και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από τo London School of Economics & Political Science, με αντικείμενο τη φοιτητική κινητικότητα και τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Έχει διδάξει μαθήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Μαράσλειο Διδασκαλείο. Έχει εργαστεί στο LSE, στο Υπουργείο Παιδείας και την ΑΔΙΠ. Έχει επίσης συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την UNESCO ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και συνεργάζεται με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ως επιστημονικός υπεύθυνος σειράς ερευνών με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας στη σύνταξη του νόμου 4009/2011 για την ανώτατη εκπαίδευση.

Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αναστασία Γκίκα

Η Αναστασία Γκίκα είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αγγλική & Ελληνική Φιλολογία), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ηγεσία από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει πολυάριθμες επιμορφώσεις σε ειδικότερα πεδία Εκπαίδευσης & Διοίκησης, όπως στη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών (Πάντειο Πανεπιστήμιο), στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΕΚΠΑ), στη μαθητική διαρροή (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Πανεπιστήμιο Λονδίνου), στη διοίκηση Σχολικών Μονάδων (ΕΚΔΔΑ), κά. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση και συνέχισε στη δημόσια, ως καθηγήτρια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και πιο πρόσφατα ως Αναπλ. Διευθύντρια στο 1ο ΓΕΛ Κηφισιάς και Διευθύντρια στο 8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου. Έχει ασκήσει διοικητικά καθήκοντα σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, όπως στη Διεύθυνση ΕΕ για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα σχολεία, στη Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Συντονίστρια της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στην Α/θμια, ως Εκδότρια του Ηλεκτρονικού Περιοδικού Υπουργείου E-emphasis και ως Διευθύντρια της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Έχει εκλεγεί κατ’ επανάληψη ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών σε διάφορες θέσεις και είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα εθελοντισμού με μακρόχρονες συνεργασίες με το Χαμόγελο του Παιδιού, την Special Olympics-UNICEF, την ActionAidHellas, τη Φλόγα, κ.ά.. Το συγγραφικό της έργο καλύπτει θέματα διδακτικής και εκπαιδευτικής πολιτικής σε κοινές και ατομικές εκδόσεις, δημοσιεύσεις και άρθρα. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά.

Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης: Γιώργος Βούτσινος

Ο Γεώργιος Βούτσινος είναι Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, Πτυχιούχος Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει: Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), θητεία που συνοδεύτηκε με την Ίδρυση 11 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και την Δημιουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και την εισήγηση και πρώτη εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Πρόεδρος του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε επίσης: Ειδικός Εμπειρογνώμων – Αξιολογητής Συστημάτων και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ε.Ε. και Εθνικός Εκπρόσωπος στους Οργανισμούς, Συμβούλια και Επιτροπές για την Επαγγελματική Κατάρτιση της Ε.Ε. Είναι συγγραφέας σειράς διδακτικών βιβλίων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων: Γιώργος Καλαντζής

Ο Γιώργος Καλαντζής γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1971. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά “Saint Paul”, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει διδακτορικό σχετικά με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πατρών και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Έχει συγγράψει άρθρα σχετικά με ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Από το 1996 έως το 1999 υπηρέτησε σε θέση ειδικού συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών Θ. Πάγκαλου. Στις 9/10/2009 ανέλαβε Διευθυντής του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Παραιτήθηκε για να αναλάβει την θέση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων στις 7 Ιουλίου 2011.Έχει υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Γενική Γραμματέας Εργασίας: Άννα Στρατινάκη

Η Άννα Κ. Στρατινάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Υπ. Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από την 18.3.2011 έως την 17.3.2015. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1996, με έμφαση στο εμπορικό και το εργατικό δίκαιο. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διαφορετικά σημεία της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ. Καταναλωτή, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Νομοπαρασκευαστικά επεξεργάστηκε τον ιδρυτικό Νόμο του ΕΦΕΤ, τον Νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), τον Νόμο για την Απλοποίηση Ίδρυσης Επιχειρήσεων, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τον Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία. Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 έως το 2011 και ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Παυλίνα Καρασιώτου

Η Παυλίνα Kαρασιώτου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα Οικονομικά (MSc in Economics) στο University College London και είναι διδάκτορας Οικονομικών (PhD in Economics) του Université Catholique de Louvain. Θέμα της διδακτορικής διατριβής της είναι οι σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Είναι στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (2012-2014) και Διευθύντρια του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (2014-2015). Κατά την περίοδο αυτή χειρίστηκε θέματα αποκρατικοποιήσεων και κρατικών ενισχύσεων, ενώ είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Από το 2016 ήταν επιστημονική συνεργάτης του βουλευτή της ΝΔ κ. Ν. Μηταράκη στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολήθηκε κυρίως με τη διαμόρφωση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό, ειδικότερα με την επεξεργασία των οικονομικών πτυχών της. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στην Πανελλήνια Τράπεζα, ενώ είναι μέλος του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και του Μητρώου Διδασκόντων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CEDEFOP). Παράλληλα, έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά.

Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Μαρία Συρεγγέλα

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. (EPPWomen). Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management). Έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο. Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 1998-2005. Yποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του 2004. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα.

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας: Γιώργος Σταμάτης

Ο Γιώργος Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατέχει πτυχίο φυσικοθεραπείας και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στον τομέα της Διεθνούς Ιατρικής & Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας με αντικείμενο μεταπτυχιακής εργασίας τους αστέγους και την έλλειψη στέγης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο 2004-2006 διετέλεσε ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκτελώντας χρέη συντονιστή προγραμμάτων ιατροκοινωνικής παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες. Από το 2006 έως το 2011 εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Εθελοντισμού και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης με κύριο αντικείμενο την ένταξη μεταναστών και ατόμων τρίτης ηλικίας, ενώ υπήρξε ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του πρώτου Συμβουλίου Μεταναστών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από το 2013 διατελεί Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑμεΑ & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΝΔ, με κύριους τομείς δραστηριότητας την ανάπτυξη πολιτικών για τους Ρομά, τους αστέγους, τους πρώην ουσιοεξαρτώμενους, τους οροθετικούς, τα ΑμεΑ, την καταπολέμηση της φτώχειας και της εμπορίας ανθρώπων, την παιδική προστασία, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας: Ιωάννης Κωτσιόπουλος

Ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2015 εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέσεις ευθύνης στο NHS, όπως αυτή του Chief Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διοικητής στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας (2011-2014), μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) και έχει διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Πρόληψης και Εθελοντισμού: Παναγιώτης Πρεζεράκος

Ο Παναγιώτης Πρεζεράκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση (MSc.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με θέμα: «Αποδοτικότητα Νοσηλευτικού Έργου στις Διαγνωστικώς Ομοιογενείς Ομάδες Ασθενών». Θήτευσε ως Διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Διοικητή της Β’ Υγιειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Είχε εργαστεί στο ΕΣΥ ως Κλινικός Νοσηλευτής, ως Υπεύθυνος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Προσωπικού και τέλος ως Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείου. Σήμερα κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του οποίου είναι πρόεδρος. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του προσκεκλημένου ομιλητή και του εισηγητή σε σημαντικό αριθμό διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά του αφορά στον τομέα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και της Δημόσιας Υγείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού: Γεώργιος Διδασκάλου

Ο Γεώργιος Διδασκάλου γεννήθηκε στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1972, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» από το Ε.Μ.Π. και στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών Οργανισμών και Επιχειρήσεων», από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (2014-2015). Υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (2013-2014). Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου (2015 – έως και σήμερα). Υπήρξε Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) και Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ διαθέτει σημαντικό συγγραφικό έργο σε ζητήματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης. Ομιλεί αγγλικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Πάνος Αλεξανδρής

Ο Πάνος Αλεξανδρής είναι από το 2001 εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» με εξειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος και ενασχόληση με διεθνείς δικαστικές εμπορικές-αστικές υποθέσεις και υποθέσεις διαιτησίας. Στο παρελθόν (1990-2001) ήταν Νομικός σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου και Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Διαδημοτικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (1997-2001). Ακόμη, ήταν Νομικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (1998-2001) και Νομικός Συνεργάτης της Τράπεζας ΕFG EUROBANK ERGASIAS (1998-2001). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (2008-2010) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ (1993-1996). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1977-1982). Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης: Μιχάλης Σταυριανουδάκης

Ο Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Μιλά την Αγγλική γλώσσα. Έχει αναπτύξει επί σειρά ετών επιχειρηματική δραστηριότητα ως στέλεχος και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Διετέλεσε μέλος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής «Αθηναϊκό Αέριο», της Α.Β.Ε.Ε. «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα», της Πολιτικής επιτροπής και της επιτροπής τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών και της Παγκρήτιας Ένωσης. Από το 2002 έως το 2019 διετέλεσε Δήμαρχος αρχικά στο Δήμο Δάφνης και εν συνεχεία στο Δήμο Δάφνης Υμηττού.

Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας: Αθανάσιος Μπαλέρμπας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι πτυχιούχος Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. και έχει παρακολουθήσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι Διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας – Χωροταξίας. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε Συνέδρια για την πόλη και τον πολιτισμό, ενώ έχει δημοσιεύσει αντίστοιχες μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει βιβλία στις εκδ. «ΛΙΒΑΝΗ» και «Ελληνικά Γράμματα». Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Ανώνυμες Εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εργάζεται ως πιστοποιημένο στέλεχος εκπαίδευσης σε δομή χορήγησης Διεθνούς Απολυτηρίου (International Βaccalaureate).

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Η Παρασκευή (Βιβή) Χαραλαμπογιάννη διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα δημόσιας διοίκησης, καθώς έχει διατελέσει επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, Δ.Στεφάνου, αρχικά στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια, από το 2012 έως το 2014, στο Υπουργείο Διοικ.Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης, όπου εκτός από την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών του Γραφείου Γ.Γ. είχε και την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της υλοποίησης πολιτικών σχετικά με ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αναδιοργάνωσης δομών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση του σχεδιασμού των προτάσεων πολιτικής στα προναφερόμενα πεδία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι στέλεχος του Τμήματος Προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, χειριζόμενη θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, συμμετέχοντας και στην ομάδα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για την άτυπη κωδικοποίηση του Κανονισμού της Βουλής/Β’. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος Master in Business Administation του Ε.Α.Π. και υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α.. Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Αταλάντη Φθιώτιδας.

Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων: Μανώλης Γραφάκος

Ο Μανώλης Γραφάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), την Τραπεζική και τον Τουρισμό. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα της διδακτορικής του διατριβής το συνταξιοδοτικό της χώρας. Δούλεψε αρχικά στον ιδιωτικό τομέα για μια 10ετία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα και μετά άλλα 15 χρόνια στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε αναπληρωτής διοικητής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την περίοδο 2004-2006, Δήμαρχος Μελισσίων την περίοδο 2007-2010, πρόεδρος του διαδημοτικού συνδέσμου 21 ΟΤΑ, την περίοδο 2010 – 2011 και από το 2012 μέχρι σήμερα, είναι Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

Είναι Οικονομολόγος με Master από το Τμήμα Maritime Studies του College of Cardiff (Wales). Είναι κάτοχος διδακτορικού με γενικό θέμα «Λιμένες, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη», ενώ εκπονεί μεταδιδακτορική διατριβή στη «Θαλάσσια Χωροταξία» στο Πάντειο. Έχει εκτελέσει χρέη Διδάσκοντος στη Σχολή Ευελπίδων και τη Δημόσια Διοίκηση του Παντείου, ενώ συμμετέχει ως Διδάσκων σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει διδάξει ναυτιλιακά, logistics και χωροταξία στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολέγια. Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί στους τομείς της ναυτιλιακής έρευνας, της ναυτιλίας, των τραπεζών και της ναυτιλιακής δημοσιογραφίας. Επίσης, έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στην Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα τελευταία 4 χρόνια υπηρετεί στον Δήμο Γαλατσίου ως Γενικός Γραμματέας. Έχει πλήθος επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων, έχοντας, μεταξύ άλλων, ειδικό ενδιαφέρον σε θέματα ναυτικής παράδοσης.

Γενική Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής: Χριστιάνα Καλογήρου

Η Χριστιάνα Καλογήρου είναι οικονομολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Για περισσότερα από 20 χρόνια έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης, ως διευθυντικό στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων στους τομείς οργάνωσης, ανάπτυξης και οικονομικής διαχείρισης. Έχει εκπονήσει μελέτες και επιστημονικές εργασίες στον τομέα της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το 2004 εκλέχθηκε βουλευτής του νομού Λέσβου. Το 2012 τοποθετήθηκε στη θέση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το 2014 εκλέχθηκε Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

