Οδηγός …τσέπης από την ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση τζιχαντιστών

Μάντσεστερ-Αθήνα, ένα εγχειρίδιο… δρόμος! Το νέο αιματοκύλισμα του ISIS στη αγγλική πόλη με τους 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, προκάλεσε την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση του οδηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την αναγνώριση τζιχαντιστών, θρησκευτικά φανατισμένων, εξτρεμιστών, ακροδεξιών, αναρχικών και τρομοκρατών.

Παρότι το αστυνομικό «εργαλείο» προβλέπει τις επιθέσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους συγκέντρωσης πλήθους (μαλακούς στόχους – soft targets), όπως αυτή που εκδηλώθηκε από τον βομβιστή αυτοκτονίας Σαλμάν Αμπέντι σε συναυλία στο Μάντσεστερ Αρίνα, υπάρχουν κάποιοι νέοι παράμετροι που πρέπει να ενταχθούν στον επιχειρησιακό οδηγό. Αυτοί αφορούν κυρίως το προφίλ του δράστη, τις επικοινωνίες, τα ταξίδια του και τα βήματα που ακολούθησε στην διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Όταν αυτά προστεθούν στον «οδηγό τσέπης», που αυτή τη στιγμή αριθμεί 17 σελίδες, θα τυπωθεί μεγαλύτερος αριθμός προκειμένου να διανεμηθεί σε «επαγγελματίες πρώτης γραμμής».

Το εγχειρίδιο, είχε προέλθει από πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), με τις εργασίες να ξεκινούν το περασμένο καλοκαίρι και να ολοκληρώνονται τον περασμένο Οκτώβριο. Ο επιχειρησιακός οδηγός, που έχει διανεμηθεί στο μεγαλύτερο μέρος των «επαγγελματιών πρώτης γραμμής», στηρίχθηκε πάνω στο Community Policing and the Prevention of Radicalization (CoΡΡra), ένα σχέδιο της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, την Κοινωνία Αστυνόμευσης και Πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο προσαρμόστηκε στα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.

Στον οδηγό γίνεται και παρουσίαση… τατουάζ με σύμβολα, εμβλήματα και λογότυπα που παραπέμπουν σε εξτρεμιστικές-τρομοκρατικές οργανώσεις, σε θρησκευτικά υποκινούμενη ριζοσπαστικοποίηση αλλά και σε ακροδεξιό εξτρεμισμό. Το ίδιο γίνεται με σύμβολα που εντοπίζονται σε κοσμήματα, αξεσουάρ, ρούχα, αφίσες ακόμη και σε… αυτοκόλλητα αυτοκινήτων.

Το εγχειρίδιο παρομοιάζει τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης στο σχήμα του γνωστού παιχνιδιού «φιδάκι», όπου θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ελαχιστοποιηθούν οι σκάλες και να πολλαπλασιασθούν τα εμπόδια («φίδια») προκειμένου να έρθει το άτομο όσο πιο κοντά στην αρχή. Αυτό το μοντέλο παρουσίασης της ριζοσπαστικοποίησης ως δυναμική διαδικασία («φιδάκι») χρησιμοποιήθηκε από τον David Sloggett, τον Βρετανό ειδικό επί θεμάτων τρομοκρατίας και συμβούλου του υπουργείου Άμυνας της χώρας του.

Στη συνέχεια απεικονίζονται λογότυπα που παραπέμπουν σε θρησκευτικά υποκινούμενες οργανώσεις όπως της Αl Qaeda,GSPC/AQIM Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat – Οργάνωση Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM), AQAP (Al-Qaeda στην Αραβική Χερσόνησο), DAESH/ISIS (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας), Al – Shabaαb – Harakat al-shabaαb al-mujahidin – Σομαλία, Lashkar-Taiba – LeT (Πακιστάν), Caucasus Emirate ImaratKavkaz (Caucasus Emirat) (Εμιράτο του Καυκάσου), Βokο Haram(Νιγηρία), Jabhat al-Nusra (Al-Nusra) μετονομάσθηκε σε Jabhat Fateh al-Sham.

Πηγή: The TOC