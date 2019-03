Οδηγός πυρπόλησε λεωφορείο γεμάτο παιδιά στο Μιλάνο (video)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα λεωφορείο γεμάτο παιδιά, αφού ο οδηγός του το πυρπόλησε, στα περίχωρα του Μιλάνου, σήμερα, σε μια διαμαρτυρία, όπως όλα δείχνουν, για τους θανάτους προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο, έγινε γνωστό από τις ιταλικές αρχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλα τα παιδιά κατάφεραν να βγουν σώα, προτού επεκταθεί η φωτιά στο λεωφορείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός είναι ένας Ιταλός με καταγωγή από τη Σενεγάλη.

«Εκείνος φώναζε «Σταματήστε τους θανάτους στη θάλασσα, θα διαπράξω μακελειό» περιέγραψε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Μάρκο Παλμιέρι, επικαλούμενος τις δηλώσεις του οδηγού στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του.

#Breaking: Just in – #Milan The bus driver in #Italy has been identified! He a an Migrant with #Senegalese origin who tried to commit suicide inside a bus full of Italian children on fire! Warning Shocking video footage. pic.twitter.com/oa8K5CKfNz

