Οχάιο: Αυτός είναι ο μακελάρης του Ντέιτον – Σκότωσε εννέα άτομα

Ο 24χρονος Κόνορ Μπετς ήταν ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στο Ντέιτον στο Οχάιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του nypost.com New Υork Post.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω άρθρο, αστυνομικοί βρέθηκαν στην οικία του Κόνορ Μπετς περίπου 15 μίλια (24 χιλιόμετρα) μακριά από το σημείο του φονικού και πραγματοποίησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει επιβεβαιωθεί τίποτε επισήμως.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένοπλος άντρας εντοπίστηκε να πυροβολεί έξω από το μπαρ Ned Peppers, στο Ντέιτον.

Suspect in deadly mass shooting in Dayton, Ohio, identified; gunman's sister one of his victims https://t.co/sfbiOyjvwP

— USA TODAY (@USATODAY) August 4, 2019