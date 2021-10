Ο Βίκτωρ Πολίτης απαντά στο ερωτηματολόγιο του Proust – “Τα διδάγματα από αποτυχίες, φέρνουν την επιτυχία…”

Καλεσμένος μας σήμερα ο Victor Politis. Προγραμματιστής, επενδυτής, μέντορας, φωτογράφος. Αύριο Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου θα τιμήσει τον Βίκτωρα Πολίτη, μέγα ευεργέτη της Κοινότητας του Βόλου και ο οποίος κατάγεται από τον Βόλο. Με προθυμία και αφοπλιστική γλυκύτητα δέχτηκε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο του Proust. Με τον δικό του τρόπο, τη δική του άνεση λόγου, την εκπληκτική ευφυΐα του. Ένας Citoyen du monde που… παίζει στη ζωή σε πολλούς τομείς, τα καταφέρνει πάντα… Γιατί; Γιατί αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει τη ζωή. Πάνω από όλα αγαπάει τη γυναίκα της ζωής του.

Μου είπε και τον καμάρωσα: Το σύνολο της ύπαρξης είναι η μαγεία του να είσαι χρήσιμος σε ένα μόνο άτομο. Το άτομο αυτό είναι η γυναίκα του για τον Βίκτωρα Πολίτη.

Επιμέλεια

Μαίρη Τσακνάκη Γαβαλά

Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο του Proust. Χαρά και τιμή για μένα και την εφημερίδα «Θεσσαλία». Ο λόγος σε σας λοιπόν. Καταγωγή…

Γεννήθηκα στον Βόλο, μητέρα (Ρόζα) από τα Τρίκαλα και πατέρας (Ηλίας) από τον Βόλο. Και ο αδερφός μου ο Μωυσής.

Παιδικά χρόνια;

Αναμνήσεις. Σεισμός που κατέστρεψε το σπίτι μας, πλημμύρα, φωτιά που κατέστρεψε ανασφάλιστη οικογενειακή περιουσία, γονείς που ανοικοδομούσαν συνεχώς, μια δεκαετία μετά το τέλος του πολέμου. Θυμάμαι ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα για πρωινό και τις πολλές σπεσιαλιτέ της μητέρας μου.

Σπουδές…

Από το 1967 έως 1974 έλαβα υποτροφίες και σπούδασα στο Bell School of Languages στο Cambridge, Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, Ισραήλ, στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, Βοστόνη, και στο Ecole d ’Administration, Παρίσι.

Δίδαξα σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (8 χρόνια) και στο City College της Νέας Υόρκης (3 χρόνια). Επίσης δίδαξα και καθοδήγησα φοιτητές MBA στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και στο Lagos Business School.

Επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι μόνο…

Από το 2014 έως σήμερα είμαι ιδρυτής και πρόεδρος της Project Capital + (PC +). Η PC + αγόρασε την πνευματική ιδιοκτησία και τη βασική ομάδα της PRI και συνέχισε να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της.

Στα δείγματα πρωτοποριακών έργων είναι το NAU NAU, το πρώτο έτοιμο προς κατανάλωση γεύμα χωρίς συντηρητικά στη Δυτική Αφρική, με διάρκεια ζωής 18 μηνών χωρίς ψύξη, το HYDE LPG, η πρώτη ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού για LPG στη Νιγηρία, που περιλαμβάνει αποθήκευση, διανομή και εκτεταμένο δίκτυο λιανικής. Από το 1995 έως το 2013 υπήρξα ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PRI Project Development LLC (PRI). Ανέπτυξα και έφερα τη χρηματοδότηση σε μεγάλα έργα του FSU και της Δυτικής Αφρικής.

Διοργανώσαμε την πρώτη μετα-σοβιετική κρατική εταιρεία να τοποθετήσει ένα υπο-κυρίαρχο ευρωομόλογο χωρίς κρατικές εγγυήσεις. Μετατρέψαμε τη μεγαλύτερη τηλεγραφική εταιρεία στο FSU σε μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Αναπτύξαμε και φέρναμε τη χρηματοδότηση για τον πρώτο κατασκευαστή δοχείων ποτών αλουμινίου στην Αφρική. Δημοσιεύσαμε το πρώτο περιοδικό Inflight στη Δυτική Αφρική, που κέρδισε 3 διεθνή βραβεία για περιεχόμενο και σχεδιασμό.

Δημοσίευσα τα πρώτα 2 βιβλία φωτογραφίας στη σύγχρονη Νιγηρία και έχω εκθέσει σόλο στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, την Κωνσταντινούπολη, το Τελ Αβίβ, το Λάγος και την Ιερουσαλήμ.

Από το 1985 έως το 1995 πρωτοστάτησα στην ανάπλαση εγκαταλελειμμένων σπιτιών στο Χάρλεμ για Νεοϋορκέζους μεσαίου εισοδήματος. Κατά τη διάρκεια της κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με έναν συνεργάτη, αγόρασα ακίνητα από τράπεζες, στην Ατλάντα και τη Φλόριντα, τα ανακαίνισα και τα πούλησα πίσω στις τράπεζες. Με έναν συνεργάτη, κέρδισα τον διαγωνισμό για την αγορά της Alliance Tires, στην Hadera, Ισραήλ, έναντι 41,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Πούλησα τη νικηφόρα προσφορά στην Investment Bank Bear Stearns για μετρητά και μετοχές.

Από το 1985 μέχρι τώρα δίνω διαλέξεις διεθνώς για την Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Έργων και έχω υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων οργανισμών.

Μιλάω Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Εβραϊκά.

Πρωτοβουλίες που φέρνουν ανατροπές και χαρακτηρίζουν τις ξεχωριστές προσωπικότητες.

Επιμονή, μάθηση από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα, πεποίθηση και πρακτική της ομαδικής εργασίας.

Τόλμη…

Το αποτέλεσμα της κατανόησης ότι το χειρότερο σενάριο είναι η προσωρινή αποτυχία.

Εργατικότητα…

Αρχίζει ως αποτέλεσμα της ανάγκης για «επιβίωση» και γίνεται συνήθεια.

Ευφυΐα…

Στην περίπτωσή μου, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και συνεχών πειραματισμών.

Δημόσιες σχέσεις…

Είναι απολύτως απαραίτητες για την επικοινωνία και την τελική επιτυχία.

Τι είναι αυτό που φέρνει την επιτυχία;

Διδάγματα από αποτυχίες.

Τι είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία;

Το σύνολο της ύπαρξης είναι η μαγεία τού να είσαι χρήσιμος σε ένα μόνο άτομο.

Οικογενειακό status.

Παντρεμένος 40 χρόνια με την πολύ καλή μου φίλη Άνι. Έχουμε 2 εξαιρετικά παιδιά, τον Ντέιβιντ και τη Μάγια, παντρεμένοι με υπέροχους συντρόφους με 2 παιδιά το καθένα.

Τα χόμπι σας;

Φωτογραφία.

Κινηματογράφος, θέατρο, διάβασμα… Τι προτιμάτε;

Φωτογραφία και γραφή.

Ποια η γνώμη σας για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης, του Κόσμου;

Αυτό απαιτεί ένα ειδικό δοκίμιο.

Covid-19…

Φάρσα, κατάρα, μάστιγα, μια πανδημία που θα αντιμετωπιστεί;

Και ο εμβολιασμός; Είστε υπέρ, κατά ή ουδέτερος;

100% υπέρ.

Η αυριανή εκδήλωση προς τιμή σας που με τόση αγάπη οργανώθηκε από το Μαρσέλ Σολομών, τι σημαίνει για σας;

Εύχομαι να φέρει την προσοχή στην κοινότητα που της αξίζει.

Και τέλος, βραβεία;

Μερικά από αυτά: Επιχειρηματίας της Χρονιάς από το περιοδικό Inc. και τον Ernst & Young, Βραβείο για την Εκπαιδευτική Αριστεία για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έργων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), Βραβείο Λαμπτήρα Γνώσης από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, Σώστε τα παιδιά Ίδρυμα (Save The Children).