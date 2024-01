Ο Τζέιμι Ντόρναν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακής προσβολής

Ο Τζέιμι Ντόρναν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακής προσβολής, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Πορτογαλία.

Ο 41χρονος ηθοποιός ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Γκόρντον Σμαρτ και άλλους φίλους του, όταν συνέβη. Ο Σμαρτ αποκάλυψε αργότερα, ότι ο πρωταγωνιστής των ταινιών «50 Shades of Grey» ήρθε σε επαφή με κάμπιες, που ήταν τοξικές.

Μία ημέρα μετά την έναρξη των διακοπών τους, ο Σμαρτ είπε ότι ο Ντόρναν ένιωσε «μυρμήγκιασμα και γαργαλητό στα άκρα του» και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε υψηλό καρδιακό ρυθμό.

Jamie Dornan's run in with 'toxic caterpillars' in Portugal left him hospitalised with 'heart attack symptoms' https://t.co/DOW9PeXbAP pic.twitter.com/BNPDkpvpI0 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 22, 2024

Ο Ντόρναν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως χρειάστηκε να συνδεθεί με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο της Πορτογαλίας. Ο δημοσιογράφος ανέφερε τα λόγια που του είπε ο Τζέιμι Ντόρναν όταν τον είδε ξανά: «Θεέ μου, Γκόρντον, περίπου 20 λεπτά αφότου έφυγες και το αριστερό μου χέρι μούδιασε, το αριστερό μου πόδι μούδιασε, το δεξί μου πόδι μούδιασε και βρέθηκα ξαφνικά στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου».

Ο Γκόρντον Σμαρτ τόνισε πως «ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί από αυτό».

Ο Σμαρτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες του περιστατικού στην εκπομπή του σκωτσέζικου BBC, «The Good, the Bad and the Unexpected», όπου περιέγραψε πως και ο ίδιος, μετά από μια υπέροχη πρώτη μέρα των διακοπών τους, άρχισε να αισθάνεται περίεργα. «Περάσαμε υπέροχα την πρώτη μέρα, παίξαμε πολύ γκολφ, βγήκαμε έξω, ήπιαμε πολύ κρασί και μετά περάσαμε στα μαρτίνι εσπρέσο», είπε ο φίλος του Ντόρναν και πρόσθεσε:

«Την επόμενη μέρα, παίξαμε γκολφ, ήμασταν όλοι εντελώς χάλια και άρχισα να νιώθω μυρμήγκιασμα στο αριστερό μου χέρι και στη συνέχεια γαργαλητό στο αριστερό μου χέρι. Είμαι γιος παθολόγου και σκέφτηκα: “Αυτό είναι συνήθως το σημάδι της έναρξης καρδιακής προσβολής”».

Ο Γκόρντον στη συνέχεια είπε: «Τώρα, είμαι ένας αρκετά υγιής τύπος, αλλά όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι, ότι παθαίνεις καρδιακή προσβολή, είσαι αρκετά σίγουρος ότι πείθεις τον εαυτό σου ότι παθαίνεις καρδιακή προσβολή». Ο Σμαρτ είπε ότι στη συνέχεια κατέρρευσε και ξύπνησε σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου συνδεδεμένο σε ένα μηχάνημα με έναν γιατρό να τον ρωτάει: “Τι έκανες νεαρέ μου;».

Μια εβδομάδα αργότερα, ο γιατρός τηλεφώνησε στον Σμαρτ και τον Ντόρναν και τους ενημέρωσε ότι τα συμπτώματα του ίδιου και του ηθοποιού, μπορεί να είχαν προκληθεί από τοξικές κάμπιες.

«Αποδεικνύεται λοιπόν ότι υπάρχουν κάμπιες στα γήπεδα γκολφ στη νότια Πορτογαλία που σκοτώνουν τα σκυλιά των ανθρώπων και προκαλούν καρδιακές προσβολές σε άνδρες ηλικίας 40 ετών», συμπλήρωσε.

Πηγή: Πρώτο Θέμα