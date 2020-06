Ο Τσιμπούκας συμφώνησε να μείνει στη Νίκη

Άρχισαν οι ανανεώσεις στη Νίκη. Ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε τον… χορό είναι ο Θωμάς Τσιμπούκας, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει στη βολιώτικη ομάδα και την επόμενη περίοδο. Στις 6 Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί η ΓΣ της ΠΑΕ.

Μπορεί ο Αλέξης Παπακωνσταντίνου να παραμένει στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της καραντίνας από τον κορωνοϊό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα θέματα της Νίκης δεν προχωράνε. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έχει δώσει σαφείς εντολές στους συνεργάτες του για ορισμένες κατευθύνσεις που αφορούν όλους τους τομείς.

Ασφαλώς όσον αφορά τον αγωνιστικό, υπάρχει ανοικτή γραμμή με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, ο οποίος άλλωστε είναι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος, όπως αρμόζει σε μια σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπακωνσταντίνου συνομιλεί πολύ συχνά με τον Ρήγα Στύλα και τον Στάικο Βεργέτη (που πιθανότατα θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία) και δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για τον καταρτισμό του έμψυχου υλικού.

Η αρχή θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές του υπάρχοντος ρόστερ. Οι «κυανόλευκοι» θα κρατήσουν αρκετούς παίκτες από τη φετινή ομάδα, οι οποίοι πρόσφεραν πολλά και αφήνουν υποσχέσεις για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Μάλιστα πρώτα θα ανανεώσουν οι πιο νεαροί σε ηλικία, καθώς η Νίκη πιστεύει πολύ στα νέα παιδιά.

Ο πρώτος που άνοιξε τον…. χορό των ανανεώσεων ήταν ο Θωμάς Τσιμπούκας. Ο Ρήγας Στύλας τον επισκέφθηκε στην Κατερίνη και του κατέθεσε την προσφορά της Νίκης.

Ο δυναμικός αμυντικός δεν έδειξε να το σκέφτεται πολύ. Παρότι βρίσκεται στη βολιώτικη ομάδα μόνο μερικούς μήνες, «δέθηκε» μαζί της και θέλει πολύ να συνεχίσει. Έτσι συμφώνησε να φορά την κυανόλευκη φανέλα και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Θωμάς Τσιμπούκας κατάγεται από τον Λόφο Πιερίας, όπου γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1999. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού Πειραιώς, φτάνοντας μέχρι την ομάδα Κ19 του συλλόγου. Παράλληλα, χρίστηκε διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Κ17 και Κ16.

Τη σεζόν 2018-19 επέστρεψε στον νομό Πιερίας και αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Αχιλλέα Νεοκαισάρειας στην Γ’ Εθνική αγωνιζόμενος σε 21 παιχνίδια, στα 20 από τα οποία ήταν βασικός.

Στη Νίκη ήρθε στις αρχές του Ιανουαρίου και αποτέλεσε ένα καλό «εργαλείο» στα χέρια του Στάικου Βεργέτη, ο οποίος τον χρησιμοποίησε σε τρεις διαφορετικές θέσεις και συγκεκριμένα ως κεντρικό αμυντικό, ως δεξιό οπισθοφύλακα και ως αμυντικό μέσο. Και στις τρεις θέσεις απέδωσε περίφημα, ενώ σε έξι συμμετοχές στον β’ γύρο του πρωταθλήματος πέτυχε και δύο γκολ στον αγώνα κόντρα στην Τρίγλια.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ένας πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής, όπως ο Θωμάς Τσιμπούκας, και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία θεωρείται πολύτιμος για κάθε ομάδα και γι’ αυτόν οι «κυανόλευκοι» θέλησαν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως εκτός απροόπτου η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Νίκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο «Π. Μαγουλάς».

Η ψηφοφορία των φιλάθλων για το ομορφότερο γκολ

Συνεχίζεται η διαδικτυακή ψηφοφορία για το ομορφότερο γκολ της Νίκης την περίοδο 2019-20. Στην σελίδα της ΠΑΕ στο Facebook έχει αναρτηθεί ένα βίντεο με 10 από τα γκολ των «κυανολεύκων» και οι φίλαθλοι μπορούν και ψηφίζουν εκείνο που τους άρεσε περισσότερο, με τη συμμετοχή να είναι ήδη μεγάλη.

Η ψηφοφορία θα κλείσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη είναι η εξής:

«Ήρθε η ώρα του κόσμου μας… Απολαύστε το βίντεο στη σελίδα μας στο Facebook με τα 10 ομορφότερα γκολ της ομάδας μας για τη σεζόν που τελείωσε και ψηφίστε το αγαπημένο σας στα σχόλια, προκειμένου να αναδειχθεί το κορυφαίο τέρμα της Νίκης Βόλου για τη χρονιά που πέρασε.

Ψηφίστε ανάμεσα στα εξής τέρματα: 1) Αντόνιο Ροχάνο vs Θεσπρωτός, 2) Αντόνιο Ροχάνο vs Καλαμάτα, 3) Δημήτρης Καπός vs Ιωνικός, 4) Αποστόλης Τσιώλης vs Ολυμπιακός, 5) Άλεξ Κρουθ vs Ολυμπιακός, 6) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (1-0), 7) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (2-0), 8) Χορδάν Ντομίνγκεθ vs Τρίκαλα, 9) Μάρτιν Μπαταγίνι vs Ιαλυσός, 10) Άλεξ Κρουθ vs Καβάλα.

Ψηφίζουμε στα σχόλια της παρούσας δημοσίευσης, γράφοντας τον αριθμό του γκολ που μας αρέσει. Η ψηφοφορία θα κλείσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα».