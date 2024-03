Ο Τραμπ παρουσίασε βίντεο με τον Μπάιντεν δεμένο χειροπόδαρα και εξόργισε τους Δημοκρατικούς

Η προεκλογική ομάδα του προέδρου Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για υποκίνηση «πολιτικής βίας», αφού ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εμφανίζεται μια εικόνα του Δημοκρατικού προέδρου δεμένο χειροπόδαρα.

«Αυτή η εικόνα που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το είδος της βλακείας που δημοσιεύει κάποιος όταν καλεί για “αιματοχυσία”», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του σήμερα, αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικανού.

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j

