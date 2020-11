Ο Τραμπ παραδέχτηκε την ήττα από τον Μπάιντεν – «Νίκησε γιατί ήταν στημένο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, αλλά, όπως αναμενόταν βλέπει σκιές στο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το, στημένο. Για πρώτη φορά μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο απερχόμενος πρόεδρος, έβαλε κατά της διαδικασίας με νέα ανάρτησή του στο twitter, κάνοντας λόγο για «στημένη εκλογή» του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

«Κέρδισε (σ.σ.: ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν “πειραγμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ με την πλατφόρμα να «μαρκάρει» την ανάρτησή του ως αμφισβητούμενη.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!

