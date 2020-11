Ο Τραμπ έκανε… ανασχηματισμό: «Καρατόμησε» τον υπουργό Αμυνας, Μαρκ Εσπερ

Στην απόλυση του Μαρκ Εσπερ από τη θέση του υπουργού Αμυνας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, ο αξιοσέβαστος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ο διορισμός του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία) θα είναι ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας, με άμεση ισχύ», έγραψε στο Twitter. «Ο Κρις θα κάνει σπουδαία δουλειά! Ο Μαρκ Εσπερ απολύθηκε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες του», πρόσθεσε ο Τραμπ.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020