O Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συλληφθεί την Τετάρτη – Καλεί τους υποστηρικτές του «να πάρουν πίσω το έθνος»

Μια περίεργη ανάρτηση έκανε στα social media ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας πως θα συλληφθεί την ερχόμενη Τρίτη ενώ κάλεσε τον κόσμο να βγει στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί.

«Ο κορυφαίος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα συλληφθεί την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας. Διαμαρτυρηθείτε, πάρτε πίσω το έθνος μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ενώ ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί αναμένει να του απαγγελθούν κατηγορίες, η νομική του ομάδα αναμένει ότι αυτό θα συμβεί σύντομα καθώς εισαγγελέας της Νέας Υόρκης εξετάζει κατηγορίες για υπόθεση χρηματισμού γυναικών που ισχυρίζονται ότι είχαν ερωτική σχέση με τον πρώην πλανητάρχη.

#BREAKING Trump says expecting 'arrest' on Tuesday, calls for protests pic.twitter.com/wiwZ63ZfuV

— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2023