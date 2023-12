Ο Τόμι Λι κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία γυναίκα μέσα σε ένα ελικόπτερο

Ο Τόμι Λι κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα στο πιλοτήριο ενός ελικοπτέρου πριν από 20 χρόνια.

Η κατήγορος, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Jane Doe, σε μήνυση που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες την Παρασκευή και ελήφθη από το Page Six, ισχυρίζεται ότι ο ντράμερ των Mötley Crüe «την άγγιζε βίαια, τη φιλούσε και προσπαθούσε να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ». Η μήνυση αναφέρει πως όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης 40 λεπτών από την κομητεία του Σαν Ντιέγκο προς το Βαν Νάις της Καλιφόρνια, τον Φεβρουάριο του 2003.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι προσκλήθηκε στο ελικόπτερο από τον πιλότο Ντέιβιντ Μαρτζ, με τον οποίο είχε δημιουργήσει φιλική σχέση από τότε που ήταν πελάτης στην τράπεζα που δούλευε.

«Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Μαρτζ έβγαλε το αλκοόλ που είχε αποθηκεύσει στο ελικόπτερο και άρχισε να ανακατεύει ποτά», ισχυρίζεται στην καταγγελία.

Η Doe ισχυρίζεται ότι τόσο ο πιλότος όσο και ο Λι έπιναν αλκοόλ, έκαναν μαριχουάνα και κοκαΐνη κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά είπε ότι δεν κατανάλωσε το ποτό που της προσέφεραν.

Κάποια στιγμή, ο Μαρτζ φέρεται να την προσκάλεσε στο πιλοτήριο, όπου ο Τόμι Λι όπως λέει, άρχισε να της επιτίθεται σεξουαλικά, και έγινε ακόμη πιο βίαιος, όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Ο Λι κατέβασε το παντελόνι του και προσπάθησε να πιέσει το κεφάλι της προς τα γεννητικά του όργανα. Σε αυτό το σημείο, η ενάγουσα έκλαιγε, αλλά δεν είχε πού να πάει».

