Ο θείος της Κέιτ Μίντλετον συμμετέχει στο Celebrity Big Brother – Είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας

Σε αναμμένα κάρβουνα φαίνεται πως κάθεται η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας η οποία εκτός από τα προβλήματα υγείας του βασιλιά Κάρολου και της πριγκίπισσας Κέιτ έχει να αντιμετωπίσει τα καμώματα του θείου της γυναίκας του Γουίλιαμ.

Ο 58χρονος επιχειρηματίας Γκάρι Γκόλντσμιθ εδώ και καιρό θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας Μίντλετον και τώρα οι συγγενείς του είναι πιο εξοργισμένοι από ποτέ μαζί του καθώς εμφανίστηκε χθες στο Celebrity Big Brother.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης οι γονείς της Κέιτ, Κάρολ και Μάικλ είναι έξαλλοι μαζί του και του ζήτησαν να μην συμμετέχει στο σόου.

Εκείνος όμως έχει υπογράψει συμφωνία για την συμμετοχή του στο σόου από τον Ιανουάριο και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να υποχωρεί.

Ο Γκόλντσμιθ, από χθες μπήκε στο σπίτι του Celebrity Big Brother και θα βιντεοσκοπείται 24 ώρες το 24ωρο για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 19 ημέρες.

Με το τηλεοπτικό σόου να προβάλλεται έξι ημέρες την εβδομάδα, υπάρχει φόβος για το τι μπορεί να πει ο Γκόλντσμιθ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι του Big Brother, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις αναφορές ότι «θα μιλήσει για τα πάντα και τα πάντα» και είναι επίσης «αρκετά ειλικρινής όταν πρόκειται για τον Χάρι και τη Μέγκαν».

"Gary Goldsmith is a narcissistic self-publicist." "We've all got embarrassing relatives."

It does reflect on Kate Middleton, if ❄️ Gary Goldsmith says anything negative about Meghan Markle it means he heard it from his sister Carol who heard it from Kate. See how that works. pic.twitter.com/o5JVOWidQb

— Layla M 안정연 (@royalrota) March 5, 2024