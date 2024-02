Ο Στέφανος Δημουλάς σε γιγαντοαφίσα σε κεντρικό δρόμο των Βρυξελλών ενόψει των ευρωεκλογών

Ο κριτής του Dancing With The Stars και ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30, Στέφανος Δημουλάς, γνωστός για τις συνεπείς θέσεις του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στον γάμο και την τεκνοθεσία, αναδεικνύεται σε μια εντυπωσιακή γιγαντοαφίσα στο κέντρο των Βρυξελλών μόλις 20 λεπτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ενισχύσει τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή στις προσεχείς εκλογές του Κοινοβουλίου.

Ο Έλληνας διεθνής χορευτής νεοκλασικού μπαλέτου επιλέχθηκε για το πρόγραμμα λόγω της φήμης του στον χώρο του χορού, της επαγγελματικής του πορείας και της δέσμευσής του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παρουσία του σε μια γιγαντοαφίσα στον κεντρικό σταθμό τρένων των Βρυξελλών αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης των ιδεών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής στις επερχόμενες εκλογές του Κοινοβουλίου, καθώς και της υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας στην Ελλάδα, εν μέσω μάλιστα της ψήφισης του πολύκροτου Νομοσχεδίου στην Ελλάδα σχετικά με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Pop the Vote! Culture on Ballot»: Εκπαιδεύει νέους καλλιτέχνες και φοιτητές τέχνης σε 13 χώρες της ΕΕ για να προωθήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή και να κινητοποιήσουν τις κοινότητές τους για τις εκλογές του 2024. Υπό την καθοδήγηση του Artivist Network και με τη γιγαντοαφίσα της Oriana Elicabe ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις εκλογές μέσω του πολιτισμού.

Για τον Στέφανο Δημουλά: Γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας. Ο Στέφανος Δημουλάς είναι χορευτής νεοκλασικού μπαλέτου και χορογράφος με έδρα το Λονδίνο. Είναι

γνωστός για τις διεθνείς συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα, καθώς επίσης για την ακτιβιστική του δραστηριότητα πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα. Υπότροφος της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Σκωτίας στο Modern Ballet. Ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης σε λίστα της Forbes 30 Under 30. Νεότερος Έλληνας κριτής στο Dancing With The Stars (2021). Ιδρυτής του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Culture Select. Συνεργασίες με Royal Opera House, National Geographic, Alicia Keys, Welsh National Opera κ.ά. Εμφάνιση στο εξώφυλλο του περιοδικού Attitude (2019). Ομιλία στο TEDx με τίτλο «I am not JUST a dancer».

Επί του παρόντος: Ο Στέφανος Δημουλάς συμμετέχει ως καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Πρόγραμμα «Dancing Histor(y)ies», το οποίο θα λάβει χώρα και στον Βόλο και υλοποιείται υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Το πρόγραμμα συνδυάζει τις προσπάθειες 13 θεσμικών φορέων από 11 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο τη σύνδεση κοινοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του χορού.