Ο σκηνοθέτης του «Τιτανικού» Τζέιμς Κάμερον, ετοιμάζεται να κάνει σειρά την εξαΰλωση του υποβρυχίου «Titan»

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι η καταστροφή του υποβρυχίου Titan φαίνεται να επανέφερε μνήμες από το ναυάγιο του Τιτανικού στο μυαλό του διάσημου σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, που σκηνοθέτησε την ομώνυμη θρυλική ταινία του 1997. Τα τελευταία 24ωρα όμως «κυκλοφορεί» μία νέα πληροφορία που θέλει τον Κάμερον να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία μιας δραματικής σειράς με επίκεντρο την καταστροφή του υποβρυχίου Titan.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «The Sun», μία πλατφόρμα streaming προσέγγισε τον Κάμερον -γνωστό για τη δουλειά του στην εμβληματική ταινία «Τιτανικός», αλλά και σε πολλές άλλες δημοφιλείς, και την εκτεταμένη εμπειρία του σε καταδύσεις στο ναυάγιο- για να αφηγηθεί μέσα από τη δική του οπτική την ιστορία των πέντε δισεκατομμυριούχων που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους μέσα στο υποβρύχιο που συνεθλίβη τον προηγούμενο μήνα μόλις 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βυθίστηκε ο Τιτανικός πριν από 111 χρόνια, το 1912.

Πηγές αποκαλύπτουν ότι η καταστροφή του υποβρυχίου Titan έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον μιας από τις κορυφαίες πλατφόρμες streaming παγκοσμίως με τον σκηνοθέτη του «Τιτανικού» να είναι η πολυπόθητη επιλογή τους, δεδομένης της εξοικείωσης που έχει αποκτήσει με το ιστορικό γεγονός του ναυαγίου του υπερωκεάνιου πλοίου, καθώς όχι μόνο συνέβαλε στη δημιουργία της εμβληματικής ταινίας του 1997, αλλά έχει επισκεφθεί σχεδόν 30 φορές το ναυάγιο, με υποβρύχια σκάφη αντίστοιχου τύπου με το μοιραίο της εταιρείας OceanGate.

Η ενδεχόμενη δημιουργία αυτής της σειράς που θα αφορά και θα αναπαριστά τον ασύλληπτο και πέρα από κάθε φαντασία τρόπο με τον οποίο «χάθηκαν» οι 5 billionaires στην άβυσσο του Ατλαντικού Ωκεανού με απώτερο σκοπό να θαυμάσουν το ναυάγιο του Τιτανικού θα είναι μοναδική, ενώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς όπως και ο Κάμερον, ότι αποτελεί μια αναβίωση και επανάληψη του τραγικού δυστυχήματος που καταγράφηκε την άνοιξη του 1912. Η απόπειρα σκηνοθεσίας μιας τέτοιας ταινίας είναι εύλογο πως θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο και πόρους για την χρηματοδότησή της, αλλά θα απέφερε τεράστια έσοδα από την πιθανή προβολή της από ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αφού επρόκειτο για μία είδηση που συγκλόνισε την υφήλιο.

Κατά πληροφορίες σύμφωνα με τη «Sun», οι ηθοποιοί που συζητείται έντονα ότι είναι πιθανό να διεκδικήσουν έναν ρόλο στη σειρά του «Titan» είναι οι Matt Damon και Kumail Nanjiani.

Θυμίζεται ότι αφότου ανακοινώθηκε επίσημα η συντριβή του υποβρυχίου ο σπουδαίος σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον εξέφρασε την έκπληξή του για την ομοιότητα της καταστροφής του «Titan» και της βύθισης του «Τιτανικού».

«Μου κάνει εντύπωση η ομοιότητα με την καταστροφή του Τιτανικού, όπου ο καπετάνιος προειδοποιήθηκε επανειλημμένα για πάγο μπροστά από το πλοίο του και παρόλα αυτά μπήκε με πλήρη ταχύτητα σε ένα πεδίο πάγου» είπε ο σκηνοθέτης.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023