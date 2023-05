Ο «Ρομαντικός Μπαχ» από τον Απόστολο Παρασκευά

Ο «Ρομαντικός Μπαχ» ανεβαίνει σε παγκόσμια πρεμιέρα στο κανάλι YouTube σήμερα Κυριακή 14 Μαΐου, στις 3.00 μ.μ. est New York (10 μ.μ. ώρα Ελλάδος) και η ηχογράφηση θα είναι διαθέσιμη στο iTunes, το Spotify και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με το Goodbusiness.gr, ο συνθέτης, κιθαρίστας, κινηματογραφιστής Απόστολος Παρασκευάς μάς χαρίζει μια νέα ηχογράφηση έκπληξη, όχι με τις πρωτότυπες συνθέσεις του, αλλά με τη μουσική του J. S. Bach, τον μακροχρόνιο έρωτά του, στο έργο του «The Romantic Bach». Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, χρειαζόμαστε άλλη ηχογράφηση του Bach; Λοιπόν, γιατί όχι; Ειδικά αν αυτό προέρχεται από έναν σύγχρονο συνθέτη – ερμηνευτή με μια ζωή δημιουργικότητας και καινοτομίας. Ο «Ρομαντικός Μπαχ» είναι η δεύτερη ηχογράφηση του Απόστολου Παρασκευά, αφού αυτο-θεραπεύτηκε από την εστιακή δυστονία το 2013, μια νευρολογική πάθηση που τον εμπόδισε να εμφανιστεί για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Το «Phoenix» ήταν το προηγούμενο έργο του, που κυκλοφόρησε το 2018. Αυτή τη φορά η προσέγγιση και η ερμηνεία του μαρτυρούν την τρυφερότητα και τον ρομαντισμό του μπαρόκ συνθέτη. Ο καθηγητής στο Berklee College of Music, δρ. Απόστολος Παρασκευάς ηχογράφησε (σε μια κιθάρα Hermann Hauser το 1957, ένας άλλος καλός λόγος για να προσέξουμε αυτή την ηχογράφηση) τέσσερα καταπληκτικά μπαρόκ έργα του Johann Sebastian Bach, αρχικά για βιολοντσέλο, τσέμπαλο, λαούτο και βιολί, και στη συνέχεια για την κλασική κιθάρα. Ο Απόστολος Παρασκευάς περιγράφει την ηχογράφηση με τα δικά του λόγια: «Υπάρχει σωστός τρόπος για να παίξω τον Μπαχ; Πολλοί από τους συναδέλφους μου θα πουν αμέσως ναι, υποδεικνύοντας πολλούς τρόπους για να παίζω «λανθασμένα» τη μουσική του. Η ερώτηση και οι διάφορες απαντήσεις με έχουν προβληματίσει από την νεαρή μου ηλικία. Αν όλοι ερμηνεύουν τον Μπαχ ή οποιονδήποτε άλλον συνθέτη συνεχώς με τον «σωστό» τρόπο, τότε κάθε παράσταση θα είναι πολύ παρόμοια. Ως σύγχρονος συνθέτης, θέλω τα έργα μου να επηρεάζονται με διάφορους τρόπους από τα χέρια των μουσικών, που επιλέγουν να τα ερμηνεύσουν. Εκπλήσσομαι (όχι πάντα ευχάριστα, το παραδέχομαι) από τις «ελευθερίες» και τις «αποφάσεις» που παίρνουν οι μουσικοί με τη δική μου μουσική όταν την κάνουν «δική τους». Δεν ήταν ο J. S. Bach ένας ρομαντικός συνθέτης; Απλά επειδή η ρομαντική εποχή έφτασε ιστορικά πολύ αργότερα; Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ρομαντικό συνθέτη από αυτόν. Η αφοσίωσή του στον Θεό ήταν πάντα παρούσα στη μουσική του, αλλά το πάθος, η αγάπη και η στοργή αυτού του ανθρώπου για τις δύο συζύγους του (μία κάθε φορά!) και τα παιδιά του, είναι εμφανής στις συνθέσεις του. Η καλλιτεχνική μου ακεραιότητα με κατεύθυνε και μου επέτρεψε να αναδείξω τη ρομαντική, παθιασμένη και στοργική πτυχή της μουσικής του. Κάποτε, ο Αντρές Σεγκόβια είπε ότι πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι τα εξήντα για να εκτελέσει το «Ciaccona» του J. S. Bach. Αλλά η ζωή είναι πολύ μικρή για να στερήσεις τον εαυτό σου τέτοια απόλαυση και αγνή ομορφιά. Παίξτε το με τρόπους που σας ευχαριστούν, διασκεδάστε με αυτό, ηχογραφήστε το, ξεχάστε το, ξαναμάθετε το και ηχογραφήστε το ξανά μέχρι να ικανοποιήσετε την ανάγκη και το δικαίωμα να αλλάζετε γνώμη μερικές φορές και να βυθίζεστε στην έκσταση της μουσικής του Μπαχ. Ηχογράφησα τη μουσική του Μπαχ αρκετές φορές στο παρελθόν και κάθε φορά το αποτέλεσμα ήταν μέσα στη φιλοσοφία του. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό τη συγκεκριμένη στιγμή, ένα σχόλιο που μοιράστηκε ο Aaron Copland με τον καθηγητή σύνθεσής μου Θοδωρή Αντωνίου, ο οποίος μου το πέρασε και καθοδήγησε την επαγγελματική μου ζωή».

Ποιος είναι

Ο Απόστολος Παρασκευάς κατάγεται από τον Βόλο. Σε μικρή ηλικία, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη «σίγουρη δουλειά», που είχε ως καθηγητής στο Ωδείο του Βόλου και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Με μια κιθάρα στο χέρι και ελάχιστα χρήματα, ανέβηκε στο αεροπλάνο και εγκαταστάθηκε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι συνθέτης, κιθαρίστας και βραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει λάβει πολλά διεθνή βραβεία για τις συνθέσεις του και ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy. Έχει κάνει πάνω από δώδεκα ηχογραφήσεις της μουσικής του. Η ορχηστρική του μουσική έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο σε χώρους όπως το Carnegie Hall, Athens Hall, Weill Hall, Jordan Hall, Αγία Πετρούπολη και Capella and Glinka Halls/Ρωσία από πολυάριθμες συμφωνικές ορχήστρες, όπως Albany Symphony, Boston Landmarks, Boston Civic Ορχήστρα, Boston University, Newton Symphony Orchestra, National Festival Orchestra, Atlantic Symphony Orchestra, Odesa National Orchestra-Ukraine, National Greek Orchestra, Cyprus Symphony, Florida International University, Thessaloniki Δημοτική Ορχήστρα. Είναι ο ιδρυτής και υπηρέτησε για 16 χρόνια ως καλλιτεχνικός διευθυντής του International Guitar Congress Festival of Corfu, Greece. Είναι μέλος της Recording Academy (Grammys) με δικαίωμα ψήφου και καθηγητής Μουσικής στο Berklee College of Music.