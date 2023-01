«O πρίγκιπας Ουίλιαμ προτίμησε να βάλει ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του Κωνσταντίνου» λένε οι Γερμανοί

Ξεσπαθώνει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL κατά του πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, καθώς σε άρθρο του επισημαίνει ότι, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προτίμησε να φορέσει ποδιά μαγειρικής από το να παραστεί στην κηδεία του νονού του, τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

«Γι΄αυτό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέλειψε την κηδεία του νονού του Κωνσταντίνου;», διερωτάται το γερμανικό δίκτυο «RTL» κουνώντας το… δάκτυλο στον πρωτότοκο γιο του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εθεάθη να συμμετέχει σε μάθημα μαγειρικής στο Μπέρκσάιρ.

«Την ώρα που πολλοί Εστεμμένοι απ΄όλη την Ευρώπη βρίσκονταν στην Αθήνα τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, για την κηδεία του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνου, απουσίαζε ένα πολύ ιδιαίτερος καλεσμένος: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, το βαφτιστήρι του εκλιπόντος μονάρχη!,», γράφει στην ιστοσελίδα του το γερμανικό δίκτυο.

Ο σύζυγος της Κέιτ Μίντλετον προτίμησε να μαγειρέψει όχι μακριά από την κατοικία του, χρησιμοποιώντας μία ξύλινη κουτάλα, για να φτιάξει το «Chicken Teriyaki», ένα ιαπωνικό πιάτο, έχοντας στο πλευρό του παιδιά κυρίως ασιατικής καταγωγής.

Βεβαίως , η ποδιά του ήταν σε βασιλικό χρώμα, μπλε ρουαγιάλ. Η εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Together as One» στο Μπέρκσαιρ δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για τους Βρετανούς , όπως αναφέρει ο Τύπος της χώρας.

Together As One empowers young people to lead social change in their community, teaching invaluable life skills and tackling major issues like bullying, knife crime and racism. pic.twitter.com/Jl5GxCLvkO

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2023