Ο Πούτιν έκανε στρατηγό τον σωφρονιστικό υπάλληλο που ήταν υπεύθυνος για τα βασανιστήρια στον Ναβάλνι

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε προαγωγή σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του σωφρονιστικού συστήματος μερικές ημέρες μετά το θάνατο του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο λόγος για τον Βαλέρι Μπογιαρίνοφ, τον αναπληρωτή επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας FSIN, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ρωσικές φυλακές, ο οποίος προήχθη σε στρατηγό του υπουργείου Εσωτερικών. Ο διευθυντής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναβάλνι, έγραψε σήμερα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Telegram πως ο Μπογιαρίνοφ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για το βασανισμό του Ναβάλνι στη φυλακή.

«Αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή ως η φανερή ανταμοιβή του εκ μέρους τον Πούτιν για τα βασανιστήρια», έγραψε ο Ιβάν Ζντάνοφ για την προαγωγή του Μπογιαρίνοφ.

Putin promoted the Deputy Director of Russia's Federal Penitentiary Service (FSIN), Valery Boyarinev, to the rank of colonel general just three days after the death of Navalny.

“Boyarinev's promotion on February 19 was "Putin's outright reward for torture," Ivan Zhdanov wrote on… pic.twitter.com/bumC1EHROf

— Yasmina (@yasminalombaert) February 20, 2024