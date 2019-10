Ο ποδοσφαιρικός αγώνας «φάντασμα» μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας (βίντεο – φωτογραφίες)

Την περασμένη Τρίτη, η Πιονγκγιάνγκ φιλοξενήθηκε ένα ιστορικό ποδοσφαιρικό ραντεβού: το ματς Βόρειας και Νότιας Κορέας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με την οικοδέσποινα να ανοίγει για πρώτη φορά τα σύνορά της στους γείτονες μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι για ένα τετοιο γεγονός, η Πιονγκγιάνγκ θα έδινε μεγάλη δημοσιότητα, τελικά ο ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν σαν να μην έγινε ποτέ: Στο γήπεδο «Κιμ Ιλ Σουνγκ»δεν υπήρχαν φίλθαλοι, δεν μπήκε γκολ και το γεγονός δεν καλύφθηκε από δημοσιογράφους.

Last night’s #DPRK #ROK #WorldCup #football match in #Pyongyang #NorthKorea was hotly contested but teams’ mutual respect was clear. A shame there were so few spectators #BritishEmbassy pic.twitter.com/P8FIylZiJU

Επρόκειτο δηλαδή για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα «φάντασμα», ο οποίος προκάλεσε την έκπληξη και την απογοήτευση του πρόεδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο εξεπλάγην. «Περίμενα να δω ένα γήπεδο κατάμεστο από 50.000 ανθρώπους, μια ζεστή ατμόσφαιρα και τελικά είδα άδειες εξέδρες. Απογοητεύτηκα απ’ αυτή την εξέλιξη, όπως επίσης από την έλλειψη τηλεοπτικής μετάδοσης και την απουσία δημοσιογράφων» είπε χαρακτηριστικά.

Από τους ελάχιστους που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν ο Σουηδός πρεσβης στην Πιονγκγιάνγκ, Γιοακίμ Μπένγκστρομ, ο οποίος μάλιστα ανέβασε στα social media μικρά βιντεάκια από τον ιστορικό – κατά τα άλλα αγώνα και ο Βρετανός πρέσβης, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες.

No fighting in front of the kids! Oh, but there are none here today.🤣 Emotions run high at times as #DPRK meets #ROK in #FIFA game – but audience is sparse. pic.twitter.com/HKaoKH89sj

— Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) October 15, 2019