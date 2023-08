O Πικέ τα «πήρε» με θαυμαστές της Σακίρα – «Είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής και εσείς ένα τίποτα»

Δεν ελέγχει πλέον τα νεύρα του ο Ζεράρ Πικέ όταν φανατικοί υποστηρικτές της πρώην συντρόφου του, Σακίρα, τον αποδοκιμάζουν.

Ο χωρισμός τους εξακολουθεί να επισκιάζει τον άλλοτε άσο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ξέσπασε πρόσφατα σε κλαμπ της Ισπανίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βαρκελώνη και κάποια στιγμή βρέθηκε στο κέντρο του μαγαζιού με ένα μικρόφωνο στο χέρι, για να μιλήσει στο κοινό.

Οι θαμώνες, ωστόσο, φρόντισαν και να τον διακόψουν και να τον εκνευρίσουν. Άρχισαν να φωνάζουν συνθηματικά το όνομα της Σακίρα, με τον Πικέ να μην συγκρατείται. Αν και παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα, όσο σύσσωμο το μαγαζί «εξυμνούσε» τη Σακίρα, ο Πικέ ξέσπασε.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6

— Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023