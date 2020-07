Ο πατέρας Τζόνσον… στα κρυφά στο Πήλιο – Εντονες αντιδράσεις στη Μεγάλη Βρετανία

Με επικριτικά σχόλια υποδέχθηκαν τα βρετανικά ΜΜΕ την επίσκεψη του Στάνλεϊ Τζόνσον – πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού – στο Πήλιο όπου διατηρεί σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό διότι ο 79χρονος άνδρας αγνόησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης. Ειδικότερα η Dailly Mail ανέφερε πως πριν από την έναρξη του lockdown ο Στάνλεϊ Τζόνσον ισχυρίστηκε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει σε παμπ, παρά το γεγονός ότι οι ευπαθείς ομάδες έπρεπε να μένουν στα σπίτια τους. «Φυσικά θα πάω σε παμπ, αν το θελήσω. Οι ιδιοκτήτες των παμπ χρειάζονται λίγο κόσμο, δεν θέλουν να μην πηγαίνει κανένας», είχε δηλώσει.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας συμβουλεύει τους Βρετανούς υπηκόους να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό εκτός κι αν αυτό κριθεί απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν περιορισμένες ταξιδιωτικές επιλογές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας και δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον η Daily Mail τονίζει ότι με βάση τους κανόνες που ισχύουν μέχρι και σήμερα, όταν ο Στάνλεϊ Τζόνσον επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για 14 μέρες.

🚨EXCLUSIVE: The Prime Minister’s father has ignored the Foreign Office travel warning to visit his holiday home in Greece.

Speaking from the balcony of his villa last night, Stanley Johnson urged his son to sort out air bridges and said Brits pose ‘no danger’ to Greece. pic.twitter.com/0EiZU2MMsW

— Tom Payne (@TomEPPayne) July 2, 2020