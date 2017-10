Ο Ντάνος του Survivor σε καμπάνια του Dior

Μία συνεργασία έκπληξη έκανε ο Ντάνος του Survivor, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα της διεθνής καμπάνιας του οίκου Dior.

Συγκεκριμένα, ο Ντάνος έκανε την εμφάνισή του στο νέο βίντεο του οίκου με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια του wemovement της Νάταλι Πόρτμαν για τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση όλων των γυναικών του κόσμου.

«Είναι απόφαση μετά από σκέψη, γκρεμίζω και φτιάχνω τα πάντα για την αγάπη. And you? What would you do for love?», λέει ο ίδιος στο βίντεο.

Μάλιστα όπως γράφει ο νικητής του Survivor στην λεζάντα κάτω από το βίντεο στο Instagram για κάθε post ο Dior δωρίζει 1 ευρώ στην προσπάθεια της Νάταλι Πόρτμαν με όνομα wemovent.

«Είμαι τόσο περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την «αλυσίδα αγάπης»», ανέφερε ο ίδιος.

Πηγή: iefimerida