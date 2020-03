O Mr Alibaba Τζακ Μα δωρίζει 2 εκατομμύρια μάσκες στην Ευρώπη

O Κινέζος δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής του κολοσσού Alibaba Τζακ Μα δεσμεύτηκε να δωρίσει δύο εκατομμύρια μάσκες που θα διανεμηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη με την πρώτη παρτίδα να έχει φθάσει χθες στο Βέλγιο.

Φορτηγό αεροσκάφος που μετέφερε 500.000 μάσκες και ιατρικό εξοπλισμό, όπως σετ εξετάσεων, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λιέγης. Το φορτίο θα σταλεί στην Ιταλία, όπως εξήγησαν τα ιδρύματα Alibaba και Τζακ Μα και επιβεβαίωσαν η περιφέρεια της Βαλλωνίας και το αεροδρόμιο της Λιέγης.

Ο Μα έχει επίσης πει ότι θα δωρίσει 500.000 τεστ για τον κορωνοϊό και ένα εκατομμύριο μάσκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτρέποντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης στην υγεία.

Through a donation of 500,000 testing kits and 1 million masks, we join hands with Americans in these difficult times. pic.twitter.com/tGviVhC6Gx

— Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 13, 2020