Ο Μπόρις Τζόνσον μπήκε σε ψυγείο με γάλατα για να ξεφύγει από δημοσιογράφο

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Βρετανία για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Πέμπτη και οι υποψήφιοι, τις τελευταίες ώρες «τα δίνουν όλα», προκειμένου να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε στους δρόμους και μοίρασε γάλατα στον κόσμο. Κάποια στιγμή, ένας δημοσιογράφος που τον είδε, πήγε κοντά του προκειμένου να τον βιντεοσκοπήσει και να τον μεταδώσει live στην πρωινή εκπομπή Good Morning Britain με παρουσιαστή τον πρώην αρχισυντάκτη της Daily Mirror, Πιρς Μόργκαν.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Λινς. Ο ρεπόρτερ πήγε να πλησιάσει τον Τζόνσον, ο οποίος εκείνη την ώρα κρατούσε ένα καφάσι με γάλατα και τον ρώτησε εάν θέλει να βγει στην εκπομπή. Ως απάντηση, ένας άνδρας της ασφάλειας του Τζόνσον εμφανίστηκε μπροστά του και ακούστηκε να λέει: «Να πάρει η ευχή, γ@ο μου!». Την ίδια στιγμή, ο Μπόρις Τζόνσον, για να αποφύγει τις κάμερες απάντησε: «Θα είμαι μαζί σας σε ένα λεπτό» αλλά αντί να εμφανιστεί προτίμησε να μπει μέσα στο ψυγείο με τα γάλατα.

Wow!! Boris Johnson Press Secretary tells Good Morning Britain Piers and Susanna to Fuck Off and then incredibly Johnson then hides in a fridge 😱

