Ο Μπάιντεν χρειάστηκε βοήθεια από φρουρό σε τελετή κατάθεσης στεφάνου – «Το θέαμα είναι θλιβερό»

Η χθεσινή εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν σε τελετή κατάθεσης στεφάνου που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, με αφορμή την Ημέρα των Βετεράνων, προκάλεσε έντονο σχολιασμό από μερίδα των αμερικανικών ΜΜΕ, ενώ Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έκαναν λόγο για «θλιβερό θέαμα» και εμφανή «γνωσιακή εξασθένηση» του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο, ο Μπάιντεν χρειάστηκε βοήθεια από ένα μέλος της τιμητικής φρουράς προκειμένου να καταθέσει το στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια άρχισε να απομακρύνεται από το σημείο, αλλά τελικά κοντοστάθηκε και επέστρεψε πίσω στον στρατιώτη σαν να ήθελε να του πει κάτι. Το μέλος της τιμητικής φρουράς ύψωσε το χέρι του δείχνοντας προς τη μεριά όπου στεκόταν η Καμάλα Χάρις, λίγα μέτρα μακριά, και ο Μπάιντεν επέστρεψε σιγά σιγά στη θέση του δίπλα στην αντιπρόεδρο.

Η «εμφανής σύγχυση» του Αμερικανού προέδρου σχολιάστηκε από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, σύμφωνα με τη New York Post.

«Ο Θεός να μας λυπηθεί. Έχουμε έναν πρόεδρο που δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται» δήλωσε ο βουλευτής του Νιου Τζέρσι Τζεφ Βαν Ντρου. «Πάνω πού νόμιζες ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, γίνεται», είπε ο βουλευτής Ντάρελ Ίσα από την Καλιφόρνια. «Είναι θλιβερό να βλέπεις ξανά και ξανά δείγματα της γνωσιακής εξσθένησης του προέδρου Μπάιντεν. Πώς είναι δυνατόν να βάζει υποψηφιότητα στις εκλογές;» διερωτήθηκε η Ελληνοαμερικανίδα Νικόλ Μαλλιωτάκη που υπηρετεί ως Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εκπροσωπώντας το Στέιτεν Άιλαντ.

Σε πρόσφατη ομιλία του ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κορόιδεψε τον Μπάιντεν για το πόσο συχνά εμφανίζεται «αποπροσανατολισμένος» μπροστά σε κάμερες.

«Έχουμε έναν άνδρα στον Λευκο Οίκο που δεν μπορεί να μιλήσει σωστά και δεν θα κατάφερνε να βρει τον δρόμο για να φύγει από αυτή τη σκηνή» είπε ο Τραμπ δείχνοντας με το χέρι του την εξέδρα στην οποία στεκόταν, προκαλώντας τα γέλια των υποστηρικτών του. «Κι αυτός είναι ο άνθρωπος που διαπραγματεύεται με τον Πούτιν και τον πρόεδρο Σι στην Κίνα».

