Ο Μικ Σουμάχερ χάρισε στον Χάμιλτον το κράνος του πατέρα του (video)

Ο Λιούις Χάμιλτον πλέον είναι μια νίκη μακριά από το να σπάσει το ρεκόρ νικών του Μίκαελ Σουμάχερ, μετά την 91η του νίκη στο Νίρμπουργκρινγκ.

Την ώρα που ο Βρετανός έκανε δηλώσεις ο Μικ Σουμάχερ του έδωσε ένα κράνος του θρυλικού Γερμανού από την τελευταία του σεζόν στην Formula 1 με την Mercedes το 2012.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε: «Ήταν μια καθαρή μάχη μεταξύ μας, βρήκα την ευκαιρία και πέρασα τον Μπότας και μετά δεν έκανα λάθος και έμεινα μπροστά μέχρι το τέλος.

An incredible moment on a very special day ❤️ #EifelGP pic.twitter.com/iupG5N3k9J

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 11, 2020