O μακελάρης Μπρέιβικ διαμαρτύρεται για τις συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή – Tρία δωμάτια, τρεις παπαγάλοι και Xbox

Τρία δωμάτια, τρεις παπαγάλοι, ένα Xbox: η δίκη του Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ κατά του νορβηγικού κράτους με αντικείμενο το καθεστώς της φυλάκισής του φέρνει στο φως συνθήκες κράτησης που θα έκαναν τους φυλακισμένους όλου του κόσμου να χάσουν το χρώμα τους από ζήλεια.

Από το 2022, ο Μπρέιβικ εκτίει την ποινή του στην φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ρίνγκερικε, στις όχθες της λίμνης όπου βρίσκεται και η Ουτόγια, το νησί όπου σκότωσε 69 ανθρώπους, εφήβους στο μεγαλύτερο μέρος τους, στις 22 Ιουλίου 2011. Λίγο νωρίτερα, είχε ανατινάξει βόμβα στο Οσλο, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.

Ο 44χρονος έχει στην διάθεσή του τρία δωμάτια -έναν χώρο διαβίωσης, έναν χώρο μελέτης και έναν χώρο εκγύμνασης – στον επάνω όροφο. Στον κάτω όροφο έχει στην διάθεσή του μία κουζίνα, μία αίθουσα τηλεόρασης με κονσόλα παιγνιδιών, μία τραπεζαρία και έναν χώρο επισκέψεων, τον οποίο μοιράζεται, όχι ταυτόχρονα, με έναν άλλο κρατούμενο.

Anders Breivik, a Norwegian mass murderer who killed 77 people, is filing a lawsuit against the Norwegian Government, claiming human rights violations stemming from his perceived inadequate prison conditions. He is housed at Ringerike Prison in isolation. This is the prison. pic.twitter.com/0iBkoW3w2y

