Ο κορωνοϊός «λύγισε» και την Ανγκελα Μέρκελ – Το μήνυμά της για την απαγόρευση

Την έχουμε συνηθίσει αυστηρή και άκαμπτη, φαίνεται όμως πως ο κορωνοϊός κατάφερε να λυγίσει και την Ανγκελα Μέρκελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος απηύθυνε έκκληση στους συμπατριώτες της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, προκειμένου να τηρήσουν τα μέτρα περιορισμού του κορωνοϊού και να μην χαθούν άλλες ζωές.

«Λυπάμαι, μέσα από την καρδιά μου. Αλλά το τίμημα είναι να πληρώνουμε με 590 θανάτους την ημέρα το τίμημα, αυτό δεν είναι αποδεκτό από πλευράς μου» είπε με φωνή που έτρεμε η Ανγκελα Μέρκελ και συνέχισε: «Οι επιστήμονες μας εκλιπαρούν να μειώσουμε τις επαφές μας με τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί με το μήνυμα της Μέρκελ

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."

German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ

— DW News (@dwnews) December 9, 2020