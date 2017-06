«Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα»

Δεν είναι ότι δεν είχαμε τι να σχολιάσουμε και δεν γράφαμε τόσον καιρό. Εμφορούμασταν, αντιθέτως, από δυνατά και σπάνια συναισθήματα, τα οποία όμως ζηλότυπα κρατούσαμε για τον εαυτό μας. Προς ιδίαν τέρψιν και απόλαυση που λένε…..

Διότι, δεν θέλαμε ρε παιδί μου να τη μοιραστούμε τη χαρά και την περηφάνεια για το άξιο τέκνο της Βοστώνης, ομού δε και Πιερίας, που θα μας κάνει μια ποδοσφαιρική ομαδάρα εδώ στον Βόλο να ’χουμε να πορευόμαστε εν δόξη, με προίκα το κιμπαριλίκι που εκπέμπουν τα δαχτυλίδια του και ο Μεγαλέξανδρος μενταγιόν στον λαιμό του!

Αυτός ο άνθρωπος αυτός, μπήκε βαθιά στην καρδιά μας με την Ρολς Ρόυς του και αν αποφασίζουμε τώρα να μοιραστούμε τη συγκίνηση μας είναι γιατί θέλουμε λίγο να ελαφρύνουμε από το συναίσθημα. Μη μας πνίξει και δεν προλάβουμε να δούμε το come back of the Bostonian man. Αυτοί που τον έφεραν πάντως δεν τον ενημέρωσαν ότι ο Βόλος έχει ομάδες με ιστορία και επιτυχίες πριν τις «κατασπαράξουν» οι παραγοντισμοί.

Ένα άλλο γεγονός που μας άφησε επίσης …παγωτό είναι η υπόδειξη του κ. Μουλά προς την κ. Οικονόμου για την… τοπογραφική τοποθέτηση του δαχτύλου της όταν αυτή τόλμησε (άκουσον-άκουσον!) να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει το μικρόφωνο στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αφού της υπέδειξε ο ευγενής πρόεδρος τι όφειλε να πράξει με το δάχτυλο της, μάθαμε οτι προτίθεται να τιμωρήσει τους «ταραξίες». Υποθέτω εισάγοντας νέα μικρόφωνα χωρίς κουμπιά. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος όταν θα θέλει να μιλήσει θα σπρώχνει τον μπροστινό του κι εκείνος με τη σειρά του τον επόμενο, τύπου ρουκ – ζουκ, μέχρι η τοποθέτησή του πρώτου να φτάσει στα αυτιά του Προέδρου. Πάντως, εντύπωση μας έκανε η σιωπή των ανδρών της αιθούσης αλλά και οι αντιδράσεις των γυναικών που ξεκαρδίστηκαν με το αστειάκι τύπου Δελφινάριο.

Τώρα που κάπως συνήλθαμε από την τόση «ευγένεια» γράφουμε δύο γραμμές….πριν σπεύσουμε στην παραλία να κόψουμε το κάτιτίς μας από την «ανθισμένη θάλασσα», (όπως την αναφέρει η δημοτική αρχή στο δελτίο τύπου της).

Όχι δεν κάνουμε λάθος! Η θάλασσα είναι πίμπα στο λέλουδο και το ζαρζαβάτι. Η άνθιση της δε, φτιαχνει τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής, η οποία επανήλθε μετά από μέρες αγρανάπαυσης να μας χαρίσει τον γλυκό της λόγο.

Η πόλη μας ζει μεγάλες στιγμές. Κάτι τα καινούργια συστήματα επικοινωνίας στο δημοτικό συμβούλιο, κάτι τα σεξιστικά αστειάκια, κάτι η νέα ομάδα που μας υποσχέθηκε ο ράπερ εκ Βοστώνης – επί το ελληνικότερον βέβαια, είπαμε Μεγαλέξαντρος!- ζούμε ένα καλοκαίρι χάρμα. Τις βροχές αναμένεται να διώξει ο ενορατικός ηλεκτροσυγκολλητής-χειριστής χωματουργικών μηχανημάτων-γεωργός, μαραγκός- τώρα και ψυχολόγος που φιλοξενεί ο Δήμος μας. Πριν καν έρθει έχει ήδη μεταμορφωθεί το πλαγκτόν σε άνθος της θαλάσσης, αλλά φέτος, βουτίτσα από την δημοτική αρχή δεν είδαμε…

Υ.Γ.1 Οι πληροφορίες ότι η αμμωνία είναι μόνο για τα κουλουράκια και όχι για το… μπάζωμα του Παγασητικού, κρίνονται ανακριβείς και αποτελούν ψευδή διασπορά των Καπουλαίων (κυρίως της προέδρου Νάνσυ).