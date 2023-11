Ο ισραηλινός στρατός λέει πως βρήκε νεκρή όμηρο κοντά στο αλ Σίφα – «Βρέθηκαν και καλάσνικοφ»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως βρήκε νεκρή όμηρο κοντά στο αλ Σίφα της Γάζας, ενώ εντοπίστηκαν και όπλα.

Ειδικότερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως εντοπίστηκε νεκρή όμηρος έξω από κτίριο, κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα. Πρόκειται, αναφέρουν, για την 65χρονη Yehudit Weiss, η οποία είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένεια της εκλιπούσης.

Στο ίδιο κτίριο εντοπίστηκε και στρατιωτικός εξοπλισμός της Χαμάς, όπως καλάσνικοφ και τουφέκια εφόδου.

Υπό πλήρη έλεγχο το Αλ Σίφα – Έχει μετατραπεί σε «φυλακή», καταγγέλλουν

Εντωμεταξύ, τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας έχουν οι ισραηλινές δυνάμεις. Έκαναν έφοδο την Τετάρτη για να εντοπίσουν τρομοκράτες της Χαμάς υποστηρίζοντας ότι κάτω από το κτίριο υπάρχει κεντρικό στρατηγείο της οργάνωσης. Οι εικόνες που μεταδοθήκαν με τον πανικό που επικράτησε στις πτέρυγες, στους ορόφους και τους διαδρόμους του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Λωρίδας της Γάζας ήταν συγκλονιστικές. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι δεν έδωσαν το «πράσινο φως» για την επιχείρηση.

Άνθρακας…οι σύρραγες

Εν τω μεταξύ, στρατιώτες συνέχισαν να ψάχνουν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα χωρίς όμως να διαθέτουν ιδιαίτερα στοιχεία για τον ισχυρισμό τους ότι κάτω από το κτίριο υπήρχε αρχηγείο της οργάνωσης. Η Χαμάς και το προσωπικό του νοσοκομείου, του μεγαλύτερου της Γάζας, έχουν αρνηθεί πολλές φορές αυτούς τους ισχυρισμούς.

Αντίθετα, τα μόνα στοιχεία που ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ήταν βίντεο από το εσωτερικό του νοσοκομείου Αλ Σίφα που δείχνει τρεις σάκους που βρέθηκαν κρυμμένοι γύρω από ένα εργαστήριο μαγνητικής τομογραφίας, καθένας από τους οποίους περιείχε ένα τουφέκι εφόδου, χειροβομβίδες και στολές της Χαμάς, καθώς και μια ντουλάπα που περιείχε έναν αριθμό τουφεκιών εφόδου χωρίς γεμιστήρες πυρομαχικών. Πάντως, το Associated Press ισχυρίζεται ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι τα όπλα βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ

— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023