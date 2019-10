Ο Ινδός πρωθυπουργός μαζεύει ξυπόλητος σκουπίδια από παραλία (video)

Viral έγινε μέσα σε λίγες το βίντεο του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο οποίο απεικονίζεται να μαζεύει σκουπίδια την ώρα που κάνει την πρωινή του γυμναστική, σε μια παραλία, πριν από την συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Σημειώνεται πως ο Μόντι είναι λάτρης της γυμναστικής και της γιόγκα.

«Περπατώντας σε μια παραλία στο Μαμαλαπουράμ σήμερα το πρωί. Διήρκεσε πάνω από 30 λεπτά» ανέφερε στην ανάρτησή του προσθέτοντας: «Ας εξασφαλίσουμε ότι οι δημόσιοι χώροι μας είναι καθαροί και τακτοποιημένοι» ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε θέματα υγείας, τονίζοντας: «Και ας εξασφαλίσουμε πως παραμένουμε σε φόρμα και υγιείς».

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.

Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.

Let us ensure our public places are clean and tidy!

Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019