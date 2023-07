Ο ηγέτης του κόμματος Κόκκινο παραιτήθηκε επειδή έκλεψε γυαλιά ηλίου

Ο επικεφαλής του κόμματος Κόκκινο (Rødt) της νορβηγικής αριστεράς Μπίορναρ Μοξνέ παραιτήθηκε από την ηγεσία αφού συνελήφθη να κλέβει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου σε κατάστημα duty-free του αεροδρομίου του Οσλο.

«Εκανα ένα σοβαρό λάθος και χειροτέρεψα την κατάσταση με τον τρόπο που το διαχειρίστηκα στην συνέχεια», έγραψε στο Facebook ο Μπίορναρ Μοξνέ. «Λυπάμαι πραγματικά και ζητώ συγγνώμη».

Στις 30 Ιουνίου, πρόστιμο ύψους 3.000 κορωνών (250 ευρώ) επιβλήθηκε στον επικεφαλής του Κόκκινου διότι πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Hugo Boss, αξίας 1.199 κορωνών (περί τα 100 ευρώ) από κατάστημα του αεροδρομίου δύο εβδομάδες πριν χωρίς να τα πληρώσει.



Ο 41χρονος πολιτικός έκανε αρχικά λόγο για απερισκεψία, αλλά άλλαξε πολλές φορές την εκδοχή του για τα γεγονότα, ενώ πλήθαιναν οι αποκαλύψεις για την κλοπή που καταγράφηκε από τις κάμερες παρακολούθησης, αποκαλύψεις που αποδυνάμωσαν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο απλώς είχε ξεχάσει να πληρώσει.

I dag meddelte Bjørnar Moxnes at han trekker seg som leder. Takk for formidabel innsats over mange år Bjørnar! Rødt har…

Ο Μπίορναρ Μοξνέ, που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, εγκαταλείπει έπειτα από 11 χρόνια την ηγεσία του Κόκκινου, αφού συνέβαλε στην ενίσχυσή του και την είσοδό του στο νορβηγικό κοινοβούλιο με επτά έδρες στις εκλογές του 2021.

