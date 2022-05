Ο Γιάννης Φίκας απαντά στο ερωτηματολόγιο του Proust: Η Φιλοσοφία στρέφεται γύρω από τρία κέντρα, τη φύση, τον άνθρωπο και την πόλη

Επιμέλεια

Μαίρη Τσακνάκη Γαβαλά

Καλεσμένος μας σήμερα ο καθηγητής Φιλοσοφίας και Ανθρωπολογίας Γιάννης Φίκας.

Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Ερωτηματολόγιο του Proust. Ο λόγος σε σας.

Καταγωγή, παιδικά χρόνια, σπουδές;

Γεννήθηκα στα Φάρσαλα Θεσσαλίας το 1962.

Τελείωσα το Γυμνάσιο και το Λύκειο Φαρσάλων, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οικογένεια…

Είμαι παντρεμένος με την Τίνα Αδάμου και έχουμε μια κόρη τη Σοφία.

Καριέρα;

Εργάζομαι ως Director of Humanities στο BCA College.

Εργάστηκα ως Director of Corporate Relations & Cooperative Education στο New York College από το 2012 έως το 2019 και δίδαξα αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αρχαίους πολιτισμούς στο State University of New York / Empire State College. Εργάστηκα ως Executive Director for Learning Technologies στο American College of Greece από το 1995 έως το 2011 και δίδαξα φιλοσοφία της Αναγέννησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2001 ώς το 2008.

Συγγραφή βιβλίων…

Είμαι συγγραφέας οκτώ βιβλίων με φιλοσοφικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο:

Οι Μύθοι του Αρχαίου κόσμου, Μιχάλης Σιδέρης (2019).

Η πόλη στον χώρο και τον χρόνο, Μιχάλης Σιδέρης (2018).

Philosophy & Leadership, Μιχάλης Σιδέρης (2017).

Ο κόσμος, η πόλη και ο άνθρωπος, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. (2016).

Τζιορντάνο Μπρούνο, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. (2012).

Μονοπάτια Τέχνης και Σοφίας, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. (2010).

Τέχνη και Πολιτισμός του αρχαίου κόσμου, Καρακώτσογλου (2005).

Μύθοι και Επικοινωνίες, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. (2003).

Τζιορντάνο Μπρούνο, Ελληνικά Γράμματα (2000).

Τιμή μας η εκδήλωσή σας στον Βόλο, την Παρασκευή 6 Μαΐου στο Park.

Θα μας πείτε μερικές λεπτομέρειες για την εκδήλωση;

Ο Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος Βόλου στηρίζει την εκδήλωση με μεγάλη χαρά.

Η ομιλία στον Βόλο θα έχει δύο κέντρα, τον Μύθο και τη Φιλοσοφία.

Πριν τη φιλοσοφία… ο μύθος!

Ο μύθος αφηγείται αρχετυπικές αλήθειες που σχετίζονται με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Σκοπός του μύθου και των συμβολικών στοιχείων που περικλείει είναι να δώσουν τις αρχές που θα ζωογονήσουν το μέλλον. Έτσι δημιουργείται η ιστορία, η οποία εξελίσσεται στο πλαίσιο αυτών των αρχών. H δημιουργική φαντασία είναι η γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πνευματικό κόσμο, ενώ η λογική είναι η γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τη βέβηλη πραγματικότητα.

Η Φιλοσοφία στρέφεται γύρω από τρία κέντρα τη φύση, τον άνθρωπο και την πόλη. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., στην προσπάθειά τους να εναρμονίσουν τη μυθική με την επιστημονική νοοτροπία, πρότειναν καθολικούς νόμους, με τους οποίους ερμήνευαν όλα τα φυσικά φαινόμενα. Με τον Σωκράτη το κέντρο της φιλοσοφίας στρέφεται από τη φύση στον άνθρωπο. Σκοπός της σωκρατικής φιλοσοφίας είναι η εσωτερική ευτυχία του ανθρώπου. Ενώ με τον Πλάτωνα το κέντρο της φιλοσοφίας στρέφεται στην πόλη. Σκοπός της ζωής και της φιλοσοφίας του Πλάτωνος ήταν η θεμελίωση μιας πολιτείας που θα κυβερνάται με δικαιοσύνη από τους φιλοσόφους – βασιλείς.

Τον ελεύθερο χρόνο σας, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας;

Εκδρομές στη φύση, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσική και αθλητισμός.

Covid-19… Πώς αντιμετωπίσατε τον εφιάλτη αυτόν; Ακούγονται πολλά… Εσείς τι γνώμη έχετε;

Προσπάθησα να αξιοποιήσω την περίοδο αυτή δημιουργικά, έτσι τα τελευταία δύο χρόνια ιδρύσαμε την Ακαδημία Φαρσάλων και παράλληλα ξεκινήσαμε μια συνεργασία του BCA College με ένα ιταλικό πανεπιστήμιο, με το οποίο σχεδιάζουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα συνδυάζει την επιστήμη της αρχαιολογίας και την επιστήμη του τουρισμού.