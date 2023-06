O γάμος που «βάφτηκε με αίμα» – 10 καλεσμένοι νεκροί σε τροχαίο μετά την τελετή

Κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση απαγγέλθηκαν στον οδηγό του λεωφορείου που ανατράπηκε στην περιοχή Χάντερ, βόρεια του Σίδνεϊ στην Αυστραλία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 καλεσμένοι ενός γάμου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, το χειρότερο στην Αυστραλία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 23:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή κοντά στην πόλη Γκρέτα, που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, πρόσθεσε η αστυνομία.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least 10 people died and 25 were injured after a chartered bus carrying wedding guests rolled off a ramp at a roundabout in New South Wales, Australia. The driver of the bus, a 58-year-old man, was under arrest https://t.co/veiKSkkWub pic.twitter.com/KkkqWgE0I6

— Reuters (@Reuters) June 12, 2023