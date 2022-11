Ο επίσκοπος που εξομολογεί τον Πούτιν αντιτίθεται στον πόλεμο; «Αδέρφια μας οι Ουκρανοί»

Έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου απηύθυνε ο εξομολόγος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, επίσκοπος Πσκωφ Τύχων Σεβκούνοφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κανάλι Rossiya. Ο πνευματικός του Ρώσου Προέδρου κάλεσε για ειρήνη και αποκάλεσε «αδερφούς» τους Ουκρανούς. Τόνισε πως πρέπει να υπάρχει «ειρήνη με το θέλημα του Θεού» μεταξύ των δύο εθνών σημειώνει. Ο επίσκοπος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν και τον αποκαλούν «προσωπικό του εξομολόγο».

