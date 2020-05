O Eminem έδωσε στους θαυμαστές του μέσω Twitter τον τηλεφωνικό του αριθμό

Ο Εμινεμ (Eminem) έδωσε στους θαυμαστές του μέσω Twitter τον αριθμό του τηλεφώνου του στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας του να απαντά στις καυτές ερωτήσεις τους. Ο Αμερικανός ράπερ έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Stan, ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά απλά ήμουν απασχολημένος» στείλε μου μήνυμα, θα σας καλέσω πίσω 313-666-7440 # MMLP20 #DearSlim» και συμπεριέλαβε σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του και δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να του στείλουν μήνυμα κειμένου.

Συνδέθηκε επίσης με την Comunity, μια νέα υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης με βάση τηλεφώνων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι θαυμαστές για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα απαντήσουν.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back – ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb

