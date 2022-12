O Έλον Μασκ έκανε… δημοσκόπηση για το αν θα πρέπει να παραιτηθεί από CEO της Twitter Inc

O Έλον Μασκ, εκτελεστικός διευθυντής της Twitter Inc, ενεργοποίησε χθες, Κυριακή, μία δημοσκόπηση στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρίας και προσθέτοντας ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 (ώρα Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter αργότερα, ο Μασκ είπε «Δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή.

Ο Μάσκ δήλωσε σε ένα δικαστήριο του Ντελαγουέρ τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει τον χρόνο του στην Twitter Inc και τελικά θα βρει ένα νέο επιχειρηματία για να διοικήσει την εταιρία.

Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την αναβάθμιση της πολιτικής του Twitter που έγινε χθες και η οποία απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση άλλων εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν συνδέσμους ή ονόματα χρηστών για τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022