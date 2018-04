Ο «δολοφόνος των υποβρυχίων» – Το αεροπλάνο P-8 Poseidon των ΗΠΑ έκανε πτήση κοντά στη Συρία

Η κατάσταση γύρω από τη Συρία παραμένει έκρυθμη και οι ΗΠΑ σιγά σιγά στέλνουν στη Μεσόγειο τα «δυνατά» τους πολεμικά χαρτιά, όπως είναι ο «δολοφόνος των υποβρυχίων», το αεροσκάφος P-8 Poseidon.

Σύμφωνα με το Interfax το αμερικανικό αεροσκάφος σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης που είναι γνωστό και ως ο «δολοφόνος των υποβρυχίων» εθεάθη την Τετάρτη μέσω ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων να βρίσκεται κοντά στη δυτική ακτή της Συρίας.

U.S Navy P8 Poseidon south of #Cyprus travelling eastwards towards #Syria.#BREAKING pic.twitter.com/jb8XUQcJTx

— Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 11, 2018