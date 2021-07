Ο Δήμος Σκιάθου στην συνάντηση δημάρχων για τον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού

Ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού World Tourism Organization (UNWTO) συμμετείχε στη συνάντηση Δημάρχων που διοργάνωσε ο Οργανισμός στο Πόρτο της Πορτογαλίας 8-9 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουριμσού, https://www.unwto.org/news/city-leaders-from-around-the-world-meet-to-re-imagine-urban-tourism?fbclid=IwAR3BVBzQmaQ2HOBI6B1BXJ1MIQqZPuYt2V0A8lguAxPXCDJfkQBkq9eiukc

οι Δήμαρχοι μερικών εκ των κορυφαίων τουριστικών προορισμών συναντήθηκαν στο Πόρτο για να επαναπροσδιορίσουν τον τουρισμό στην εποχή μετά την πανδημία, σε μια διοργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (World Tourism Organization -UNWTO), της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού της Πορτογαλίας και του Δήμου του Πόρτο, το Φόρουμ Δημάρχων με θέμα «Τουρισμός και το Μέλλον τον Πόλεων» εστίασε στην ευκαιρία επανεκκίνησης του τουρισμού, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Το Φόρουμ Δημάρχων δημιουργήθηκε τον Απρίλη του 2019. Πρόκειται για μια καινοτόμα πλατφόρμα όπου οι πόλεις και άλλοι σημαντικοί παράγοντες μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές στον τομέα του τουρισμού. Το διεθνές Φόρουμ επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο του τουρισμού να αξιοποιήσει τις προοπτικές του τομέα για την παροχή οικονομικών ευκαιριών και την προώθηση πολιτιστικών σχέσεων. Η συνάντηση στο Πόρτο υποστηρίχθηκε ως ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί ο τουρισμός προς όφελος των κατοίκων και των τουριστών.

Η επιστροφή των τουριστών «φέρνει ελπίδα»

Ο τουρισμός έχει πληγεί περισσότερο και ίσως να είναι ο τελευταίος που θα ανακάμψει. Εξ ου και η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του UNWTO, Zurab Pololikashvili πως «η επιστροφή των τουριστών ανά τον κόσμο θα οδηγήσει σε περισσότερα, πέρα από θέσεις εργασίας και οικονομική ανάκαμψη. Θα φέρει ελπίδα, εμπιστοσύνη και θα βοηθήσει την οικονομία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία μέχρι την επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες». Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας επαίνεσε την Πορτογαλία για το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης της Τουριστικής Ανάκαμψης καθώς και για το πρόσφατο σχέδιο Στρατηγικής και Βιωσιμότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, Pedro SizaVieira, δήλωσε: «Τώρα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των τουριστικών ροών στις πόλεις μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι συνεχείς επενδύσεις σε νέους πόλους έλξης θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μια καλύτερη τουριστική εμπειρία στα εκατομμύρια των ατόμων που ανυπομονούν για την επανέναρξη των ταξιδιών και που θα επισκεφτούν τις πόλεις μας στο μέλλον». Ως διοργανωτής του Φόρουμ, ο Δήμαρχος του Πόρτο, Rui Moreira, δήλωσε: «Οι πόλεις πρέπει να γνωρίζουν πώς να εκσυγχρονιστούν, αναδυκνύοντας την άυλη και υλική κληρονομιά τους, δημιουργώντας τις όσο δυνατόν ιδανικές συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν μετά από πρόσκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι Δήμοι Αθηνών, Βελιγραδίου, Μπράγα, Μπριζ, Βρυξελλών, Βουδαπέστης, Ντουμπρόβνικ, Φλωρεντίας, Μαδρίτης, Μόσχας, Ποντγκόριτσα, Πράγας, Σαμαρκάνδης, Σάο Βισέντε, Σκιάθου, Τιράνων και Βενετίας. Μαζί τους ήταν ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (European Committee of the Regions), της Ένωσης Πρωτευουσών της Ιβηρικής Χερσονήσου και Νοτίου Αμερικής (Unión Ciudades Capitales Iberoamericanas) καθώς και σημαντικοί ιδιωτικοί φορείς του τουρισμού όπως ο όμιλος Expedia, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines International Association) και η Airbnb.

Διακήρυξη του Πόρτο για το Μέλλον των Πόλεων (Porto Declaration on Future of Cities)

Οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν τη Διακήρυξη του Πόρτο για τον Τουρισμό και το Μέλλον των Πόλεων (Porto Declaration on Tourism and the Future of Cities) η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση των πόλεων για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Η Διακήρυξη ευθυγραμίζεται με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης της ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και τονίζει πως οι εκπρόσωποι των Δήμων που την υπογράφουν θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων για ενθάρρυνση των καινοτομιών και χρήση προηγμένης τεχνολογίας για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος αλλά και του θετικού αντίκτυπου του τουρισμού στους κατοίκους.

Ο Δήμος Σκιάθου είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που έχει απευθείας συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού- World Tourism Organization (UNWTO), η συνεργασία αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας για την τουριστική ανάκαμψη και προβολή του προορισμού στην μετά covid επόχη. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, δήλωσε «Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δυναμική προβολή της Σκιάθου διεθνώς μέσα από ισχυρές συνέργειες. Το Φόρουμ των Δημάρχων στο Πόρτο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μέλλον του τουρισμού, με τη Σκιάθο πρωταγωνιστεί στο διεθνή τουριστικό χάρτη.”