O Δήμος Αλοννήσου στους πρωταγωνιστές του έργου για τη διαμόρφωση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου

Το πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα έργο της διαμόρφωσης ενάλιου αρχαιολογικού χώρου που στοχεύει να λειτουργήσει το 2020 ως υποθαλάσσιο μουσείο ήταν το αντικείμενο της διημερίδας με θέμα: «Το Blue Med στην Αλόννησο για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά και το σχεδιασμό για τη διαχείρισή της», που πραγματοποιήθηκε στην Αλόννησο 6 και 7 Απριλίου 2019 με συνδιοργανωτές την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ενεργό στήριξη του Δήμου Αλοννήσου.

Κατά την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αλοννήσου ημερίδα ανοικτή για το κοινό στην οποία διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν τη σημασία του έργου-σταθμού για τον καταδυτικό μέλλον της Ελλάδας που αφορά στην αξιοποίηση του Ναυαγίου της Περιστέρας. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία ναυάγια πλοίων ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων. Το εμπορικό πλοίο που μετέφερε πάνω από 4.000 αμφορείς, ναυάγησε κοντά στο νησάκι Περιστέρα χαρίζοντας σήμερα, μία μοναδική υποβρύχια εμπειρία στο κόσμο. Ο πλούσιος βυθός της Αλοννήσου και του Θαλασσίου Πάρκου, τα πρασινογάλαζα νερά του άθικτου παραδείσου των Σποράδων και το ιστορικό φορτίο ενός πολύ καλά διατηρημένου ναυαγίου αποτέλεσαν την βάση για την προσπάθεια που ξεκίνησαν και συνεχίζουν αδιάκοπα 36 τουλάχιστον διαφορετικοί φορείς από διαφορετικά πεδία με πρωτεργάτες την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Αλοννήσου. Στην εκδήλωση, που ανάμεσα σε εκπροσώπους κορυφαίων φορέων και οργανισμών παρέστη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνος Στρατής, ενδεικτικό της σημασίας των συστηματικών και πολυετών προσπαθειών ήταν ο χαιρετισμός του Δημάρχου Αλοννήσου κ. Πέτρου Βαφίνη που απέσπασε τα εγκωμιαστικά σχόλια από όλες τις πλευρές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαφίνης δήλωσε: «Με τις σχεδιαζόμενες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Αλοννήσου, του Προγράμματος Blue Med και πληθώρας άλλων φορέων, επιδιώκεται κατά βάση η ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη του καταδυτικού Τουρισμού. Προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν οι τοπικές τουριστικές υποδομές, θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας και θα αντληθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την περιοχή. Μέσα από κατάλληλη διαχείριση, εκτιμάται πως θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα δημιουργηθεί ένας «πιλότος» εθνικής ανάπτυξης για άλλες περιοχές της Ελλάδας με μικρό πληθυσμιακό μέγεθος και εποχική οικονομική δραστηριότητα.»

Κατά τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, «πρωταγωνιστής αναδείχθηκε» δικαίως ο ίδιος ο σπουδαίος υποθαλάσσιος θησαυρός του Ναυαγίου μέσα από την ξενάγηση στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο. Στο πλαίσιο της σημαντικής δράσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αξίζει να αναφερθεί πως σημαντικό μέρος των καλεσμένων για τους σκοπούς της Διημερίδας ήταν δημοσιογράφοι από κορυφαία ΜΜΕ και διεθνώς αναγνωρισμένα Πρακτορεία Ειδήσεων όπως το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Associated Press, που με οικοδεσπότη το Δήμαρχο, «γεύτηκαν» την αυθεντική φιλοξενία της Αλοννήσου και ενημερώθηκαν πλήρως για το μεγαλόπνοο έργο αλλά και τον προορισμό. Ήδη από την επόμενη ημέρα, η επικαιρότητα ανέδειξε σε πρώτο πλάνο την Αλόννησο και την προοπτική δημιουργίας του πρωτοποριακού υποθαλάσσιου μουσείου. Πέραν των κορυφαίων ΜΜΕ εθνικής και τοπικής εμβέλειας, έντονο ήταν και το διεθνές ενδιαφέρον για την Αλόννησο. Πλήθος από έγκριτα Διεθνή ΜΜΕ, όπως New York Times, Lonely Planet, Washington Post, New York Post, The Times, Travel + Leisure, France24, Euronews και Daily Mail, προβάλλουν την είδηση, καθιστώντας την Αλόννησο τη νέα ταξιδιωτική τάση για τους φίλους της κατάδυσης και όχι μόνο, σε δεκάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο!

Αξιοποιώντας το ευνοϊκό κλίμα, η δημοτική αρχή ήδη προγραμματίζει τις επόμενες στοχευμένες δράσεις για την έγκαιρη προβολή και ανακοίνωση της λειτουργίας του επισκέψιμου εναλίου αρχαιολογικού χώρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως εντός λίγων ημερών προέκυψε και δεύτερο «κύμα» δημοσιότητας στην «αφρόκρεμα» των ελληνικών ΜΜΕ, «εμπνευσμένο» και από αφιερώματα Διεθνών Μέσων, που προκάλεσε ο Δήμος με συγκεκριμένες ενέργειες, τα οποία απέδιδαν τον τίτλο του «ανεξερεύνητου διαμαντιού» στην Αλόννησο. Το γεγονός πως η δημοσιότητα ως απόρροια των προαναφερθέντων στοχευμένων δράσεων έχει αποκτήσει εντυπωσιακές διαστάσεις, διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από τα πρόσφατα πλάνα του δικτύου τηλεόρασης σε στάσεις του Μετρό του Λονδίνου που «παίζουν» Αλόννησο.

