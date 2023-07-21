O Δημήτρης Νασίκας παρουσίασε τους 87 πρώτους υποψηφίους του συνδυασμού του

O υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Νασίκας παρουσίασε τους 87 πρώτους υποψηφίους του Συνδυασμού του «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Όπως αναφέρει:
«Ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία και την γνώση, την ανανέωση και τη φρεσκάδα, με υποψηφίους από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, που αντιπροσωπεύουν την ηλικιακή, επαγγελματική και κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής μας.
Η Δημοτική μας Παράταξη υπεύθυνη, αξιόπιστη, δοκιμασμένη και αποτελεσματική, διαθέτει στέρεες βάσεις, καθώς υλοποιεί μεθοδικά ένα μακρόπνοο προγραμματισμό, με συγκεκριμένο σχέδιο και προτεραιότητες.
Με οδηγό το όραμα, τις θέσεις, τις προτάσεις και τις αυτοδιοικητικές μας αξίες με τις οποίες πορευθήκαμε έως τώρα, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε την πορεία ολοκλήρωσης της προηγούμενης παραγωγικής μας θητείας, με μοναδικό κριτήριο το καλό των δημοτών και του Δήμου μας.
Σε αυτή την προσπάθεια συστρατεύονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας, που μοιράζονται μαζί μου τις ίδιες αντιλήψεις, την ίδια διάθεση για προσφορά, τα ίδια οράματα και τους ίδιους στόχους για το Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ».
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
1. ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
2. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3. ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΜΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
6. ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ
7. ΜΑΚΕΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
8. ΝΤΑΓΓΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
9. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10. ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12. ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΜΑ συζ. ΣΠΥΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
14. ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΓΙΟΥΛΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
16. ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
17. ΤΣΟΓΚΑΡΗ- ΓΟΥΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
18. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΑΚΡΙΒΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
19. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
20. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
22. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
23. ΠΙΝΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
24. ΡΟΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ
25. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
26. ΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ
27. ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) συζ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
28. ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
29. ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ
30. ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
31. ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
32. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ)
33. ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
34. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
35. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
36. ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
37. ΠΙΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΕΡΩΝ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΧΛΟΗ
38. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
39. ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
40. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
41. ΓΚΑΛΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΖΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
42. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
43. ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
44. ΚΟΥΒΑΤΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
45. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ- ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗ ΛΕΥΚΗ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
47. ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΥ ΠΟΠΗ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
48. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
49. ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
50. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
51. ΝΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
52. ΝΤΟΥΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
53. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
54. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55. ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
56. ΣΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
57. ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
58. ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
59. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
60. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ – ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΖΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΓΚΟΥΡΙΤΣΑ- ΧΑΜΠΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΙΑ
62. ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
63. ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
64. ΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
65. ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
66. ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
67. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
68. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΕΡΙΝΟ
69. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
70. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
71. ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
72. ΡΗΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
73. ΧΡΟΝΗ – ΔΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΥΠ.
Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
74. ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
75. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
76. ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
77. ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗ – ΓΙΑΝΝΑ ΟΛΓΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
78. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ
79. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
80. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΒΑΪΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
81. ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
82. ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
83. ΠΑΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
84. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, π. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
85. ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
86. ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
87. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ