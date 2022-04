Ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ερωτηματολόγιο του Proust: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε εξελίξεις που πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες

Καλεσμένος μας σήμερα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε ο σημερινός καλεσμένος μου. Βλέπω καθημερινά το πρόγραμμά σας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον τρόπο που χειρίζεστε τα πάντα. Ο λόγος, όμως, σε σας.

Να μας μιλήσετε για την καταγωγή σας, παιδικά χρόνια, σπουδές, οικογένεια, καριέρα;

Σας ευχαριστώ. Από την πλευρά του πατέρα μου, είμαι Σαρακατσάνος στην καταγωγή, προερχόμενος από μία κτηνοτροφική οικογένεια που πριν αρκετές δεκαετίες εγκαταστάθηκε στη Νέα Αγχίαλο. Από την πλευρά της μητέρας μου, η καταγωγή μας είναι από το Κεραμίδι Πηλίου. Κοινός τόπος ο Βόλος, όπου πέρασα και τα πρώτα μου χρόνια. Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο και στο 6ο Γυμνάσιο. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στη Νέα Αγχίαλο, όπου και αποφοίτησα από το Λύκειο της περιοχής. Όμορφα παιδικά και εφηβικά χρόνια μεταξύ πόλης και χωριού, χωρίς υπερβολές, αλλά και με γονείς που προσπαθούσαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και έχω κρατήσει ζωντανά πολλά από αυτά τα χρόνια. Φίλους, επιλογές, την ομάδα μου, όπως, βέβαια, και την αγαπημένη μου μουσική. Ήταν στοιχεία που με συνόδευσαν και κατά τις σπουδές μου στα οικονομικά και την πολιτική επιστήμη, ξεκινώντας από την Κρήτη και συνεχίζοντας στην Αθήνα, όπου έλαβα το διδακτορικό μου στην πολιτική οικονομία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπονώντας μέρος αυτού -με υποτροφία- στο London School of Economics. Φυσικά, παράλληλα με τις σπουδές μου ξεκίνησε και η εργασία, ώστε να μπορεί το δεύτερο να συντηρεί το πρώτο. Ξεκινώντας από βοηθός έρευνας και ερευνητής σε ερευνητικά ινστιτούτα και στο πανεπιστήμιο, αλλά και επιστημονικός συνεργάτης σε εκδόσεις και μελέτες, συνέχισα ως ειδικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δίπλα στον Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο γνώρισα ως καθηγητή σε ένα μάθημα στο μεταπτυχιακό μου. Επίσης, είχα περάσει και από συμβουλευτική θέση από το υπουργείο Ανάπτυξης σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μετά από αρκετά χρόνια εμπλοκής στην πολιτική ως τεχνοκράτης, επέστρεψα στην έρευνα και στην πανεπιστημιακή δράση, ως ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, διδάσκοντας, παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο (πλέον) Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Και παράλληλα με αυτή την πορεία, έχουμε δημιουργήσει με τη σύζυγό μου μια όμορφη οικογένεια με δύο μικρές κυρίες.

Και η πολιτική; Συγκυρία; Τυχαίο; Ταλέντο;

Τα χρόνια που προηγήθηκαν της εμπλοκής μου με την πολιτική, κινούμουν μεταξύ της πολιτικής και της τεχνοκρατικής προσέγγισης των πραγμάτων. Και σε όλη αυτή την πορεία αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν, αφενός, η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για να αλλάξει το κοινωνικό – οικονομικό υπόδειγμα στην πατρίδα μας και, αφετέρου, η ανεύρεση λύσεων σε προβλήματα της κοινωνίας. Άλλωστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια γράφαμε και δημοσιεύαμε, με συναδέλφους ερευνητές και καθηγητές, για τις απαραίτητες αλλαγές στην πατρίδα μας. Οπότε, κάποια στιγμή σκέφτηκα γιατί όλα αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, να μην επιχειρήσω να γίνουν. Να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Και αυτό μπορούσε να γίνει και γίνεται, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός βαθιά μεταρρυθμιστή και φιλελεύθερου πολιτικού, ώστε η δύσκολη περασμένη δεκαετία να γίνει γρήγορα ιστορία, και η πατρίδα μας να τροχοδρομηθεί σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Μία πορεία, στην οποία η Μαγνησία οφείλει να είναι – και είναι – στο επίκεντρο. Σε αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια θέλησα να συμμετέχω και να εργαστώ, για τον τόπο μου, τη Μαγνησία, αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Συνεχής εργασία και προσήλωση στη στοχοθεσία, που έχει τεθεί από τον πρωθυπουργό, με απτά και ορατά αποτελέσματα σε μία δύσκολη – από πολλούς παράγοντες – συγκυρία.

Πότε πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Η σκέψη μου καταστάλαξε ένα μεσημέρι του 2017, οπότε είχαμε μία μακροσκελή συνάντηση με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου και τους δύο μπαρμπάδες μου, τον Κώστα Πρίντζο και τον Νικήτα Πρίντζο. Ήταν τότε που καταλήξαμε, με τα συν και τα πλην της επιλογής, να το προσπαθήσω. Δυστυχώς, και οι δύο θείοι μου δεν είναι, πλέον, στη ζωή. Ο Κώστας Πρίντζος χάθηκε το 2018, ενώ ο Νικήτας πριν από λίγες ημέρες. Απώλειες σημαντικές, καθώς ήταν και οι δύο που καθόρισαν τα πρώτα μου βήματα στην πορεία στον δημόσιο βίο και την πολιτική. Ήταν πάντα εκεί και με τον τρόπο τους ο καθένας, καθοδηγώντας με από μικρό. Το κενό, πλέον, μεγάλο. Αλλά η παρακαταθήκη, στην προσέγγιση για την πολιτική, αλλά και στο όραμα για το συνεταιριστικό αγροτικό κίνημα και τη σύγχρονη πρωτογενή παραγωγή, τεράστια. Και θα συνεχίσουμε με γνώμονα αυτή.

Με τον Covid-19 να μη μας εγκαταλείπει. Τον πόλεμο, την ακρίβεια που έπεται, η χώρα μας, σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται;

Η πανδημία, αν και εξελίσσεται και αποκτά άλλα χαρακτηριστικά, είναι εδώ. Άλλωστε, τη στιγμή που απαντώ στο ερώτημά σας, ο κορωνοϊός έχει χτυπήσει και την – πλήρως εμβολιασμένη – οικογένειά μου. Η πανδημία, όμως, δεν είναι η μόνη πρόκληση που έχει κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Ήταν η προσφυγική κρίση στα σύνορά μας. Είναι τα δυσμενή αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή μας. Είναι οι πληθωριστικές πιέσεις. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι η ενεργειακή κρίση. Προκλήσεις εξωγενείς, με διεθνή διάσταση, για τις οποίες η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στο εσωτερικό για να αμβλύνει τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και προωθεί παρεμβάσεις στο εξωτερικό για ευρωπαϊκές και διεθνείς λύσεις. Έτσι, με περισσότερα από 43 δισ. ευρώ στηρίχθηκαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα στην πανδημία. Με αρκετούς πόρους στηρίζονται οι περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Μόνο στην περίπτωση της θεομηνίας «Ιανός» η δημοσιονομική επίπτωση των πόρων έχει φτάσει τα 730 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν και τη Μαγνησία. Με τα πρόσφατα μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων, νοικοκυριών και αγροτών από την ενεργειακή κρίση, τα οποία επί του παρόντος ξεπερνούν τα 3,7 δισ. ευρώ. Όμως,όλες αυτές οι κρίσεις, όπως προανέφερα, είναι εξωγενείς και δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα – αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και για αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να δοθούν συλλογικές απαντήσεις σε αυτά τα συλλογικά προβλήματα. Με τις προτάσεις που καταθέτει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σημαντικά ζητήματα, όπως το ενεργειακό και την άμυνα, έχουμε αναλάβει, πλέον, θέση πρωταγωνιστή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις – υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θα ήθελα την προσωπική σας γνώμη for the day after. Πώς θα σηκώσει κεφάλι ξανά η Ελλάδα μας, η Ευρώπη;

Η κυβέρνηση, παράλληλα με τη διαχείριση των εξωγενών κρίσεων που έπληξαν και τη χώρα μας, παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχει θέσει από την πρώτη στιγμή για να επιτευχθούν οι μέσο – μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί. Παρά, λοιπόν, την επιβαρυμένη συγκυρία, οι δυσκολίες και οι κρίσεις δεν επιβράδυναν το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Αντιθέτως, οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν κανονικά, ενώ υλοποιούνται και οι προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, με έμφαση στη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είχε γιγαντωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι, μεταξύ άλλων, με τον νέο ΕΝΦΙΑ, συνολικά, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα επίπεδα που παρέλαβε η κυβέρνηση, ενώ οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν σε όλα τα επίπεδα. Και προχωρούν με απτά στοιχεία, τόσο στον ρυθμό ανάπτυξης, όσο και στην ανεργία, η οποία και έχει ήδη μειωθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Συνεπώς, η υλοποίηση και περαιτέρω η προώθηση μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα επίπεδα, διαμορφώνουν τις συνθήκες εκείνες για να πορευτεί η ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Συνάμα, όμως, είναι και αυτές οι μεγάλες εξωγενείς κρίσεις που έρχονται να κινητοποιήσουν το μεγάλο ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα, όπως έγινε με την πανδημία, στην οποία επιτεύχθηκε ο κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βήματα γίνονται τώρα και στο πεδίο της ενέργειας. Έτσι, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε εξελίξεις που πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες.

Μπορούμε, λοιπόν, να αισιοδοξούμε ότι σε κάθε κρίση, όπως έγινε και στο παρελθόν, το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα βγαίνει πιο δυνατό για την ευημερία όλων των πολιτών.

Ελεύθερος χρόνος υπάρχει για τον αγαπημένο μας υπουργό; Τι λένε οι πριγκίπισσες της ζωής σας, που σας βλέπουν ελάχιστα;

Είναι αλήθεια πως ο ελεύθερος χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος και συμπυκνώνεται, για τις ημέρες που παραμένω στην έδρα, στην αρχή και στο τέλος κάθε ημέρας. Προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ στο έπακρο για την οικογένεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να πατήσουμε «επανάληψη», παρά μόνο στις μνήμες μας. Έτσι, προετοιμαζόμαστε μαζί το πρωί – μιας και η σύζυγός μου πρέπει να φύγει νωρίτερα για το σχολείο της – και πάμε μαζί στο Δημοτικό, ενώ το βράδυ μιλάμε για τη μέρα μας. Και με κάθε ευκαιρία, προσπαθώ να δημιουργήσω χρόνο για τις μικρές κυρίες, χωρίς εκπτώσεις στο έργο που πρέπει να φέρουμε σε πέρας. Δύσκολη εξίσωση εκ των πραγμάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ, σας καμαρώνω. Εύχομαι να είστε καλά. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Merci beaucoup.