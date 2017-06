Ο αστυνομικός που αποθεώνει το Twitter -Χορεύει χεράκι χεράκι με παιδιά, στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε (video)

Μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ μουσικής συγκεντρώθηκαν χτες στο χώρο του Emirates Old Trafford Cricket Ground προκειμένου να δώσουν μία συναυλία κατά της τρομοκρατίας, τους μίσους και του φόβου.

Ωστόσο, εκτός από τα συγκινητικά λόγια της Αριάνα Γκράντε για τα 22 θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ, την παράσταση έκλεψε και ένας αστυνομικός.

Η κάμερα, λοιπόν, τον κατέγραψε να πιάνεται χέρι με χέρι με παιδιά και να χορεύει μαζί τους υπό τους ρυθμούς του Τζάστιν Μπίμπερ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα ξεχώριζε στον κύκλο μιας και φορούσε την φωσφοριζέ στολή του, έγινε viral στο Twitter με τους περισσότερους χρήστες να τον αποθεώνουν.

«Η καλύτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν αυτός ο αστυνομικός χόρεψε με αυτά τα παιδάκια. Αυτό είναι το πνεύμα του Μάντσεστερ» είπε ένας χρήστης.

«Αυτός ο αστυνομικός χορεύει χέρι με χέρι με τα παιδιά… πραγματικά αγαπώ αυτή την χώρα», ανέφερε ένας άλλος.

Γενικότερα, στη συναυλία στο Ολντ Τράφορντ βρέθηκαν περίπου 50.000 άνθρωποι και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα κατά του μίσους. Κρατούσαν ροζ χαρτιά που For our angels (Για τους αγγέλους μας)», ενώ στο πλήθος βρίσκονταν πολλοί που φορούσαν βραχιολάκια με την φράση «we stand together (Είμαστε ενωμένοι)».

Στη σκηνή μεταξύ άλλων βρέθηκαν οι Coldplay, η Κέιτι Περι, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι Black Eyed Peas.

Οι τραγουδιστές που εμφανίστηκαν στη σκηνή το έκαναν αφιλοκερδώς, με το ποσό που κατάφεραν να συγκεντρώσουν για το ταμείο που έχει συσταθεί για τα θύματα του Μάντσεστερ να αγγίζει τα δύο εκατ. λίρες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, καθώς το Λονδίνο μία ημέρα νωρίτερα είχε συγκλονιστεί από ένα ακόμη τρομοκρατικό χτύπημα.

«Υπάρχουν επιπλέον έλεγχοι ασφαλείας και θα γίνουν έρευνες σε όλους», δήλωσε ο Γκάρι Σίουαν αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας του Μάντσεστερ. «Ζητάμε από τους πολίτες να μην έχουν μαζί τους τσάντες, αν είναι δυνατό. Αυτό θα επιταχύνει την είσοδό τους», πρόσθεσε.

Πηγή: Ο αστυνομικός που αποθεώνει το Twitter -Χορεύει χεράκι χεράκι με παιδιά, στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε [βίντεο] | iefimerida.gr

Πηγή: iefimerida