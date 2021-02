Ο Αλ. Μεϊκόπουλος εκπροσώπησε τη Βουλή στην Τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2021 με θέμα την οικονομική, κοινωνική, κλιματική ανθεκτικότητα της Ευρώπης και τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος στην παρέμβασή του στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων χαρακτήρισε την πανδημία «μαραθώνιο» αντοχής, πρόληψης, συνέπειας και στρατηγικού σχεδιασμού. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, εισέρχονται στη νέα κρίση της πανδημίας με μειονέκτημα λόγω της προηγούμενης δεκαετούς οικονομικής κρίσης και των «πληγών» που άφησαν οι πολιτικές προσαρμογής που επιβλήθηκαν, όπως υψηλή ανεργία, χαμηλούς μισθούς, διογκωμένο δημόσιο χρέος, brain drain.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε νέο γύρο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και την αγορά εργασίας που θα οδηγήσουν σε νέο γύρο φυγής εργαζομένων από το Νότο προς το Βορρά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή στα επίπεδα προ πανδημίας θα αργήσει και γι’ αυτό η εσπευσμένη έναρξη των προγραμμάτων ανάκαμψης για άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μονόδρομος και η εμπροσθοβαρής εκταμίευση των κονδυλίων αναγκαία.

Οι χώρες του Νότου έχουν μεγάλες οικονομίες υπηρεσιών (π.χ. εστίαση, τουρισμός) και χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να μειώσουν το προσωπικό τους ή ακόμα και να κλείσουν. Για το λόγο αυτό χρειάζεται γενναία στήριξη χωρίς διάκριση στο ποια επιχειρήσει αξίζει ή όχι να σωθεί και όρο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και τη διαγραφή χρεών που συνδέονται με την πανδημία.

«Στην Ελλάδα, 3 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι έχει μεταβληθεί προς το χειρότερο η σχέση εργασίας τους, 7 στους 10 δηλώνουν ότι κινδυνεύουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, και ανησυχούν ότι η τηλεργασία θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη των αμοιβών τους. Ταυτόχρονα μειώνεται διαρκώς ο δείκτης αισιοδοξίας για αμοιβές και διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος μιλώντας για την τηλεργασία που κατά ένα ποσοστό θα μονιμοποιηθεί σε ορισμένους κλάδους υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση που να προστατεύει τους εργαζομένους και διασφάλιση του δικαιώματος στην αποσύνδεση (the right to switch off).

Ολοκληρώνοντας, χαρακτήρισε την κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον κόσμο μας που προσέφερε χρήσιμα διδάγματα για την αξία της δημόσιας υγείας και τον κρίσιμο πλην ευαίσθητο τομέα της εργασίας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στην εκκίνηση κοινωνικού διαλόγου με έμφαση στις ανθρωποκεντρικές πολιτικές, την κοινωνική οικονομία και συνοχή.