Ο 24χρονος Γιώργος Ευαγγελόπουλος από τον Βόλο στο 23ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων

Στο 23ο Κοινοβούλιο Νέων θα μετέχει με την ιδιότητα του βουλευτή ο 24χρονος Γιώργος Ευαγγελόπουλος από τον Βόλο, ενώ συμμετείχε ως βουλευτής και στο 20ο και στο 21ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων.

Είναι η 23η έκδοση της μακροβιότερης φοιτητικής προσομοίωσης και θεωρείται η κορωνίδα των δράσεων της SAFIA, που στην πορεία της μετρά πάνω από 200 εξεταζόμενα θέματα διεθνολογικού χαρακτήρα και συμμετοχή 2.500 φοιτητών. Το 23ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλοπούλου, ενώ τυγχάνει επίσης, της υποστήριξης του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ελλάδας.



Ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος γεννήθηκε στον Bόλο. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διεθνή Ασφάλεια και τις Στρατηγικές Σπουδές του University of Reading. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος στο υπουργείο Εξωτερικών ενώ παράλληλα με το μεταπτυχιακό του, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Το 2018 εργάστηκε εθελοντικά μέσω του University of Reading στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων (House of commons). Έχει επίσης εργαστεί ως αναλυτής στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής την περίοδο 2016-2017.

Έγινε μέλος της SAFIA το 2015, ενώ συμμετείχε ως βουλευτής στο 20ο και στο 21ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων. Παράλληλα, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 διετέλεσε μέλος της Ερευνητικής Ομάδας της SAFIA και πιο συγκεκριμένα της υποομάδας με θεματική τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και προσομοιώσεων με σημαντικότερη αυτή στο Philip C.. Jessup International Law Moot Competition. Ειδικεύεται στην Αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική καθώς και στα ζητήματα ασφαλείας ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η διπλωματική του μεταπτυχιακού του μάλιστα επικεντρώθηκε στον Ρωσικό υβριδικό πόλεμο. Ομιλεί άριστα αγγλικά και γαλλικά.