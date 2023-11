ΝΥΤ: Το Ισραήλ σκέφτεται συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Συμφωνία με τη Χαμάς εξετάζει η κυβέρνηση του Ισραήλ, να συνάψει, προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί άμαχοι που βρίσκονται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα του πολέμου στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους New York Times, η Χαμάς και το Ισραήλ διαπραγματεύονται δύο προτάσεις απελευθέρωσης ομήρων, με το αμερικανικό δίκτυο να επικαλείται αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες. Το Κατάρ είναι ο κύριος διαμεσολαβητής στις συνομιλίες, ενώ συμμετέχουν επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με μία από τις προτάσεις που συζητούνται, η Χαμάς θα απελευθερώσει 10 έως 20 άμαχους ομήρους – συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών γυναικών και παιδιών καθώς και ξένων, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών – με αντάλλαγμα μια σύντομη παύση των μαχών, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Αυτό θα μπορούσε να ακολουθηθεί από την απελευθέρωση περίπου 100 αμάχων, εάν τηρηθούν οι όροι, είπαν.

Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς ζητά μια σύντομη παύση, περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, καύσιμα για τα νοσοκομεία και την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με την πηγή. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν εκφράσει αβεβαιότητα σχετικά με την απελευθέρωση των κρατουμένων τους.

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες κρατούν περίπου 240 άτομα ως ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους. Λιγότεροι από τους μισούς από αυτούς είναι πολίτες, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Η Χαμάς έχει αρνηθεί να απελευθερώσει οποιονδήποτε από τους ισραηλινούς άνδρες στρατιωτικής ηλικίας που κρατά στη Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σκηνές χάους σε νοσοκομεία της Γάζας – «Τέσσερα είναι περικυκλωμένα από ισραηλινά άρματα» λέει η Χαμάς

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, στην Πόλη της Γάζας, ενώ σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στην περιοχή αυτήν μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χαμάς, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες, είναι παιδιά και δύο από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δέχτηκαν πυρά ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες και οι ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων (ισραηλινής) κατοχής πυροβολούν στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «δεν μπορεί να συζητήσει τις πιθανές τοποθεσίες των επιχειρήσεών του» για να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

«Πολλά άρματα (…) περικυκλώνουν τέσσερα νοσοκομεία του τομέα» υποστήριξε από την πλευρά του το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, αναφέροντας το παιδιατρικό-ογκολογικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, μια ψυχιατρική κλινική, το παιδιατρικό Νασρ και την οφθαλμολογική κλινική.

🇵🇸 Electricity, water and communications have been cut off in the Indonesia Hospital in Gaza

🇮🇱 If Israel are fighting Hamas, then why are they still targeting civilians in hospitals?! pic.twitter.com/et5JKkSXh5

— The Saviour (@stairwayto3dom) November 10, 2023