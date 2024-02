Νύχτα έντασης στα Εξάρχεια – Συγκρούσεις αγνώστων με ΜΑΤ

Εντάσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Τζαβέλλα στα Εξάρχεια.

Ομάδα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο σημείο.

Προσήχθησαν εννέα άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Βίντεο από τη στιγμή της έντασης

I’m in Exarchia, Athens and it’s all kicking off…

Those burning flames are Molotov Cocktails (I presume) being chucked on the streets pic.twitter.com/yhDGYhgckN

— Owen Jones (@OwenJones84) February 17, 2024